特斯拉NACS有望成標準 4業者推相容設備

特斯拉充電標準持續擴張版圖，電動車充電業者Blink Charging、ChargePoint、Wallbox NV以及充電軟體業者Tritium皆於12日表示，他們將接受特斯拉的北美充電標準（NACS）、推出相容設備，有望進一步鞏固特斯拉充電系統作為美國的標準。

美國汽車巨擘通用汽車（General Motors）甫於上周宣布跟進福特（Ford），自明年開始，現行電動車車主可以使用轉接頭在特斯拉的部分充電站充電，2025年起通用將會在其電動車中安裝NACS，而非當前產業標準CCS，使特斯拉的NACS版圖持續擴張。

美國充電站營運商ChargePoint、Blink Charging以及西班牙電動車充電服務供應商Wallbox NV皆在周一表示，他們將推出NACS相容的充電器，而澳洲電動車充電軟體生產商Tritium也於同日宣布，將為其充電產品提供NACS的連接器選擇。

其中，ChargePoint指出，在福特和通用宣布採用NACS充電標準之前，該公司便已經在開發NACS充電設備，預料很快能在其現有產品線中提供相容的充電器，Blink Charging亦表示，未來將在全球市場上提供同時配有CCS與NACS的快速充電器，上述設備已在今年的美國消費性電子展（CES）上亮相，目前正處於設計的最終階段；而Wallbox NV則強調，該公司將開始為其Supernova快速充電器提供與NACS相容的充電設備。

投資機構Piper Sandler預估，特斯拉的充電網路營收將在2032年達到96.5億美元，一半以上的營收皆來自使用該網路的其他製車商。

特斯拉周一收漲2.22%，每股來到249.83美元，為連續第十二個交易日收漲，創下2010年6月上市以來最長連漲紀錄，且為去年9月底以來的新高。截至週一收盤為止，特斯拉今年以來股價已累漲103%。

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