那斯達克豪砸105億美元 收購軟體公司

外媒報導，那斯達克已同意以105億美元現金加股票的方式收購軟體生產商Adenza。若順利完成交易，將成為那斯達克史上最大一筆交易。

Adenza前身為Calypso Technology，創立於1997年，總部設於舊金山，是一家專注於資本市場、投資管理、風險管理和清算等金融業務的軟體應用供應商。該公司目前在18個國家設立超過20個辦公室。

據智通財經報導，那斯達克將以105億美元現金加股票的方式，從私募公司Thoma Bravo手中收購Adenza。交易價值包括57.5億美元現金和8,560萬股那斯達克普通股。根據交易條款，Thoma Bravo將獲得納斯達克14.9％的股份。交易完成後，將是那斯達克史上最大一筆交易，Thoma Bravo的管理合夥人Holden Spaht將被任命為那斯達克董事會成員，董事會成員將增加到12人。

那斯達克CEO弗里德曼（Adena Friedman）12日聲明表示，收購Adenza後，那斯達克可以提供更廣的關鍵任務解決方案，藉此強化金融體系的流動性、透明度和完整性。

那斯達克12日美股開盤大跌逾10％，21:35報51.92美元，跌幅10.22％。

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