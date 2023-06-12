美股強漲 蘋果締新猷 台積電ADR飆逾4%

美國聯準會將於本周召開利率決策會議，市場押注本月暫停升息，並聚焦於7月的升息機會，華爾街股市12日開高，午盤後漲幅擴大，科技股漲勢凌厲，特斯拉連漲12日，創下史上最長連漲紀錄，蘋果則創下收盤新高，四大指數終場集體收紅，標普500指數與那斯達克指數齊寫去年4月以來的收盤新高。

道瓊工業指數上漲189.55點，或0.56%，收34,066.33點；標普500指數上揚40.07點，或0.93%，收4,338.93點；那斯達克指數勁揚202.78點，或1.53%，收13,461.92點；費城半導體指數大漲116.69點，或3.31%，收3,641.66點。

數據方面，紐約聯邦準備銀行公布最新報告顯示，美國消費者對於未來一年的通膨預期降至2021年5月以來的兩年新低，受訪者預估未來一年的通膨率將落在4.1%，較前值下滑0.3個百分點，並預測食品、租金、醫療成本及教育成本將會在未來一年下降，但房價則會持續攀升。另外，消費者對於未來3年和5年的通膨預期，則分別小幅上升0.1個百分點在至3.0%和2.7%。

美國5月消費者物價指數（CPI）將於周二出爐，經濟學家預估5月CPI年增率為4%，低於4月的4.9%，但剔除能源與食品的核心CPI則可能持續高企，年增率估計會落在5.3%，僅略低於前值5.5%。

政經方面，本周為超級央行周，聯準會、歐洲央行與日本央行都將在本周召開利率決策會議，被視為是聯準會方向球的澳洲與加拿大央行上周意外升息，使聯準會本周利率前景撲朔迷離，根據CME的FedWatch工具，市場預估聯準會本周暫停升息的機率來到79.1%，並預估7月升息1碼的機率達到59.9%，料將是本次升息循環的終點，預期聯準會年底前保持利率不變，即年內不降息。

另外，市場普遍預計歐洲央行本周將宣布升息1碼，7月料再升1碼，之後便會暫停升息；而日本央行則預估將維持現有超寬鬆貨幣政策不變。

個股方面，近期傳出因輝達增加人工智慧晶片投片量，帶動台積電先進製程產能利用率近期復活，5 奈米稼動率從五成多提高至七至八成，7 奈米產能利用率也從三、四成低拉升至五成附近，法人看好台積電後市，台積電ADR周一大漲4.14%，收在107.7美元，換算價658.37元，折溢價14.70%。

日月光ADR亦勁揚0.19美元，漲幅2.19%，收報8.87美元；聯電ADR攀升0.23美元，漲幅2.72%，收在8.69美元。

另外，甫於上周舉行WWDC 23的蘋果，周一也強勢上漲。蘋果上周發布了外界期待已久的MR頭戴式裝置「Vision Pro」，然而因要價過高而飽受質疑，外媒分析，蘋果有機會在2025年底推出價格較為親民的版本，可能被取名為「Vision」或是「Vision One」，此消息帶動蘋果收紅1.56%，收盤報183.79美元，創下歷史新高，市值來到2.89兆美元。

其他大型科技股周一也滿面紅光，亞馬遜勁揚3.14美元，漲幅2.54%，收報126.57美元；Meta攀升6.10美元，漲幅2.30%，收在271.05美元；微軟上漲5.06美元，漲幅1.55%，收331.85美元；Google上漲1.48美元，漲幅1.20%，收124.35美元。

同樣漲勢凌厲的還有特斯拉，在通用汽車宣布跟進福特採用特斯拉的充電標準後，若干電動車充電業者宣布將推出相容設備，外媒12日報導指出，特斯拉的充電技術有望得到更多充電業者的支持，將進一步鞏固特斯拉充電系統作為美國標準的地位，特斯拉周一樂漲2.22%，收在每股249.83美元，為連續第12個交易日走升，創下史上最長連漲紀錄。

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