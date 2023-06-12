中國擺脫穀物「爆買」模式 恐震撼糧價

作為全球最大的穀物進口國，當前中國農業政策的變化正在動搖市場，包括中國正在力爭提高依賴進口的大豆和玉米的自給率。

分析人士指出，由於國際糧食價格上漲和中美對立的加劇，中國政府高度重視糧食安全。中國的進口減少將抑制穀物的漲價，但同時也將打擊海外生產者的耕種積極性。如果供應能力下降，在收成不好的情況下，市場行情劇烈波動的風險可能會提高。

日本經濟新聞12日報導，今年春季，中國大量取消穀物進口的行動引起國際市場的關注。美國農業部（USDA）數據顯示，中國已取消了原定於4月下旬至5月中旬進口的累計110.4萬噸美國玉米，這相當於美國一年的對中國出口量的7.4％。

對於最大消費國的意外舉動，市場也做出了反應。疊加美國的豐收預期，美國芝加哥商品交易所的玉米期貨價格在5月中旬一度跌至每蒲式耳5美元左右，創下2021年10月以來的最低點，與2022年春季的最高價相比也下降3成。大豆也因類似的成交被取消價格出現下跌。

對於中國突然取消進口，市場上出現各種猜測。有觀點指出，巴西穀物創紀錄的豐收，與美國產相比大幅降價，「即使支付違約金，換成巴西產也更為划算」。NIPPN公司糧食業務的首席分析師服部秀城則認為，「這是中國尋求降低對美國依賴度的大趨勢之一」。

報導稱，中國已經提出了重視糧食自給的方針。中國國務院總理李強今年3月在全國人民代表大會閉幕後的記者會上表示，鼓勵本國農民生產更多的糧食，「要始終不懈地把14億多中國人的飯碗，牢牢端在自己手中」。

此外，中國政府還加快了年內「糧食安全保障法」制定的審議，還將解禁國內此前不允許的基因改造（GMO）品種的商業化，進口方面則將加強限制。

報導指出，中國基本能自給的是白米和小麥等屬於主食的穀物，其他作物則透過進口彌補不足。中國占世界大豆進口量的59％、玉米進口量的14％，均為世界第一。