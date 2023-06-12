索羅斯選定接班人 金融帝國交棒37歲兒

有「金融巨鱷」之稱的傳奇投資人索羅斯（George Soros）近日接受採訪時表示，目前正逐漸將商業王國的控制權交給其37歲的兒子亞歷山大（Alexander Soros）。

現年92歲的索羅斯在1970年與知名投資人羅傑斯（Jim Rogers）共同創辦量子基金，該基金善於發現國家金融體系中的薄弱之處，並提前建倉，其在90年代曾多次使用金融工具襲擊貨幣，因而在國際金融市場上建立起舉足輕重的地位。 索羅斯從1970年代開始成為活躍的慈善家，於1993年成立開放社會基金會（OSF），為世界各地的民間組織提供資金支持，盼推動司法、教育、公共衛生和獨立媒體的發展。

索羅斯今年5月曾被謠傳因心臟病逝世，不過其隨後推特上闢謠指出，「關於我心臟病發作的謠言都是錯誤的，我還活著而且很健康」。他近日接受媒體採訪時針對接班人的人選表示，他目前正將規模250億美元的金融與慈善基金版圖轉交給亞歷山大。

現年37歲的亞歷山大為索羅斯與第二任妻子的孩子，他在去年12月舉行的OSF董事會選舉中被推選為主席，目前亦擔任「超級政治行動委員會」的主席，負責指導政治活動，他接受採訪時指出，自己比父親更加「政治化」，計劃繼續捐贈家族資金支持美國的左翼候選人，並且將擴大OSF的優先事項，將墮胎權、性別平等等議題納入其中。

外界原先看好索羅斯將商業版圖交給其與第一任妻子所生、現年52歲的喬納森（Jonathan Soros），喬納森於2002年加入索羅斯投資公司，當時該公司正面臨多位主管相繼離職的窘境，喬納森被視為是協助公司穩定的重要人物，因而獲得同事的敬重，但其後來與父親在工作上意見相左，曾有報道指出，索羅斯較傾向於即興決定，而喬納森善於分析思考，雙方曾在選用高層主管時意見分歧，最終喬納森於2011年離開索羅斯投資事業，並表示其與父親僅是結束商業合作，仍保持很好的關係。

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