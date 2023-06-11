全球油市暗藏警訊 高盛下調油價展望

高盛近日釋出最新報告，針對油市的供需變化調整其對於油價的預估，該行將布蘭特原油今年底的價格預測由95美元下調至86美元，為過去半年來第三度調降。

高盛大宗商品全球主管柯里（Jeff Currie）以及分析師布魯斯（Callum Bruce）在報告中寫到，俄羅斯雖受到西方國家制裁，但其石油供應幾乎已完全恢復，加上市場持續觀望伊朗、委內瑞拉能否重返油市，考量到上述三國的原油供應，柯里在內的高盛分析師下調了布倫特原油今年12月的價格預測，從先前的每桶95美元降至86美元，與該行此前看好的100美元預測有明顯落差。

此外，高盛預估各國會將高利率維持更長時間，經濟率退的陰霾揮之不去，需求的不確定性成為油價上漲的一大逆風。柯里上周接受媒體採訪時透露，他們從未如此長時間地忽略市場證據而做出失準預測。

上周曾傳出美國與伊朗有望達成核協議，可能讓市場的原油供應增加，一度拖累油價跌逾3美元，儘管美伊兩國旋即否認該消息的真實性，不過瑞銀分析師史托納瓦（Giovanni Staunovo）點出，由此可看出國際油價的脆弱性，容易因市場消息而有所波動。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）本月4日在維也納召開會議，會後宣布將今年底到期的減產協議延長至2024年底，另外，產油大國沙烏地阿拉伯在會議上承諾，自7月起將額外減產100萬桶，盼能激勵油價走高，然此舉似乎未對油價帶來預期的支撐效果，國際油價雖一度短暫反彈，惟不久後又陷入疲軟。布倫特原油上周五收盤下跌1.17美分，收在每桶74.79美元。

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