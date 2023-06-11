勞資合約談判限僵局 美西港口持續停擺

由於美西港口勞資合約談判陷入僵局，導致西雅圖港作業完全停擺。在碼頭工人持續罷工下，令洛杉磯港、長灘港與奧克蘭港等西岸港口運作中斷，估計約52億美元價值的貨物卡關。美國農業運輸聯盟（AgTC）警告，港口停擺恐傷美國農產品出口商的可靠聲譽。

代表海運與港口營運商的太平洋海事協會（PMA）10日透過推特表示，勞方代表國際碼頭與倉儲工會（ILWU）採行「協調一致的干擾行動」，拒絕派遣工人至貨櫃碼頭，導致西雅圖港營運中斷。

ILWU隨後發表聲明回應，該組織持續致力於達成一份「公平、公正」的合約，條件須反映旗下會員對於航運業現行成功的貢獻與努力。

換言之，ILWU意圖爭取加薪。ILWU還指控PMA利用媒體散播有利他們的片面訊息，試圖影響合約談判過程。

ILWU國際主席亞當斯（Willie Adams）表示：「不論你從PMA那邊聽到什麼訊息，在我們持續協商的當下，西岸港口依然是開放的。」

西雅圖港與其姊妹港口塔科馬港（Port of Tacoma）合併成為「西北海港聯盟」（NWSA），西雅圖港是北美最大海運港口之一，亦是美國農產品業者輸出商品與穀物的運輸要道。

本次勞資代表自2022年5月起便針對新合約展開談判，舊合約已於去年7月到期。

此次談判合約涵蓋加州到華盛頓州等美西港口逾2.2萬名碼頭工人，這攸關美國供應鏈穩定與經濟繁榮，商界呼籲拜登政府應該要更加積極居中協調。

根據海運交通追蹤機構MarineTraffic數據顯示，截至6月5日止的該週期間，奧克蘭港等待卸貨的TEU（20呎標準貨櫃）平均數量從25,266個增加到35,153個，加州洛杉磯港與長灘港等待卸貨的TEU數量也從前一周的21,297個增至51,228個。若以每個貨櫃運送貨物價值6.1萬美元估算，滯留在奧克蘭、洛杉磯與長灘港口的86,381個貨櫃合計價值達到52億美元。

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