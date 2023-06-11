遭美列實體清單 中企納思達､中泰化學回應

美國政府周五（9日）宣布將中國雷射印表機製造商納思達及八家下屬分公司，以及新疆中泰化工新增列入出口管控的實體清單。兩家公司11日表示，正在評估潛在影響，並會做好應對工作。

美國國土安全部指出，制裁上述兩家公司的理由是涉嫌參與了新疆發生的侵犯人權的行為。

對此納思達11日公告，該公司6月10日獲知美國國土安全部將公司及其部分珠海本地子公司列入「維吾爾強迫勞動預防法」的實體清單中。該公司表示一直嚴格遵守業務開展所適用的法律法規，恪守國際勞工保護適用標準，充分保障勞動者的合法權益。公司持續致力為所有員工提供平等、友善、積極的工作氛圍和職業發展機會。並稱目前正在全面評估此事件對公司造成的潛在影響，並做好應對工作。

中泰化學同日發公告，稱公司6月10日獲知被列入實體名單中。公司主營產品聚氯乙烯樹脂、離子膜燒鹼、粘膠纖維和粘膠紗，2022年實現營業收入人民幣559.11億元，其中，國內收入占比93.37％，出口收入占比6.63％，此次被列入實體名單不會對公司的生產經營造成重大影響。並稱正在全面評估此事件對公司造成的潛在影響，並將積極與相關部門溝通，做好應對工作。

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