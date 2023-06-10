OpenAI執行長：國際應加強AI技術合作

開發AI聊天機器人ChatGPT的OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）10日指出，AGI（通用人工智慧）從根本上成為改變文明的強大力量，因此有必要展開有意義的國際合作與協調。奧特曼也點出國際合作的兩大重點：國際規範、國際間的信任。

華爾街見聞報導，奧特曼10日以視訊連線方式現身北京舉辦的2023智源人工智能大會，並首次對中國觀眾發表演講。奧特曼引述道德經的「千里之行，始於足下」，認為首要任務是加強國際科學和AI技術的合作。

奧特曼指出，隨著日益強大的AI系統出現，全球合作的賭注很高，並舉例由於缺乏對影響糧食生產的長期可持續性的考量，為改良農業生產而設計的AI系統，可能會在無意中耗盡自然資源或破壞生態系統。奧特曼表示，希望大家都能同意，推進AGI安全是需要大家共同努力、尋找共性的重要領域之一。

針對國際合作，奧特曼指出，首先需要建立國際規範和標準，並注意過程中注重包容性。在任何國家使用AGI系統，都應平等且一致地遵循這樣的國際標準及規範，在這些安全護欄內，相信人們有足夠的機會做出自己的選擇。第二、需要國際合作，以可核查的方式建立起對安全開發日益強大的AI系統的國際間信任。

對於如何結合各國優勢來解決AGI問題，奧特曼表示，使AI安全、有益，不是純粹的技術問題，這涉及在非常不同的背景下了解不同國家的用戶偏好，需要很多不同的投入才能達到此一目標。而中國擁有一部分全球最優秀的AI人才，考量到解決高級AI系統對齊的困難，需要來自世界各地最好的頭腦，因此希望中國的AI研究人員在此做出巨大貢獻。