擺脫對中依賴 福斯另建電池供應體系

中國在動力電池領域的強勢引發西方國家與業界擔憂，傳德國汽車大廠福斯汽車已決定，擺脫當前電池完全依賴中國的現況，正在全球如加拿大、印尼等地另建供應體系，要將當前電池完全依賴中國的比例，壓低至一半。

華爾街日報6日引述福斯董事會成員兼技術總監Thomas Schmall表示，公司正從加拿大、印尼等各地尋找供應商，目的是減少歐美地區銷售的電動車中使用中國電池零件的比率，最終目標是將中國零件在其製造的電池中所占比例由目前的100％降低至50％。

福斯表示，該項工作由去年成立的子公司PowerCo來進行。在今年稍早，福斯已經早已宣布斥巨資在加拿大設立電池廠，同時積極表示要與亞洲國家合作，預計十年內興建3間電池廠。

電動車浪潮下，中國主導了電池主要材料鋰的供應，包括寧德時代等中國企業是全球主要動力電池廠，關鍵組件的壟斷程度引發西方企業的擔憂。美歐也越來越多針對礦產與新能源領域合作，例如3月英國與加拿大簽署協議，將透過投資與企業合作方式，推動雙方在關鍵礦產領域的合作。

近期市場再傳，美國與歐盟擬建立清潔能源轉型所需材料的買方俱樂部，包括美、歐、日本、英國等國家將積極與非洲、亞洲、拉丁美洲等有豐富礦產資源的國家接觸，確保能可靠地獲得關鍵礦產。

有觀點認為，當前歐美國家對新能源採取保護措施，影響中國新能源礦產與製成品的出口，因此中國企業可能拓展歐美之外的新市場設法維持規模優勢，同時投入研發維持技術領先。

寧德時代10日就對外秀出技術實力，該公司首席科學家吳凱在動力電池大會現場分享寧德時代在快充領域的最新發展。吳凱表示，今年寧德時代某客戶的一款車型的快充效果將達到充電不到10分鐘，續航超過400公里，能妥善解決新能源車續航問題。