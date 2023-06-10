防陸挖角 微軟撤AI專家至加國

中國科技企業與資本快速增長，加上人工智慧（AI）成應用焦點，使西方科技巨頭重新部署在中人才戰略。傳微軟為應對中美風險以及中企挖角，決定將優秀AI專家從中國轉移至加拿大，此舉或將衝擊微軟亞洲研究院的行業地位。

英國金融時報引述知情人士報導，位於北京的微軟亞洲研究院正開始為員工申請簽證，要將頂尖AI專家轉移至溫哥華，涉及20～40名員工。

兩名微軟亞洲研究院的研究員表示，近期有收到中國科技企業邀約，但都已拒絕並申請赴加拿大的簽證。研究員表示，研究院內部認為當前從事機器學習的研究員，有相當機率被中企挖角或受到政府關切。有觀點認為，在中美之外的第三國，研究員能更心無旁鶩專注在技術。

報導表示，微軟計劃在加拿大建設新的研究員，招攬全球專家，此舉能應對中美緊張關係，也能避免中資挖角，尤其當前ChatGPT爆紅，想建構類似大模型的中企都積極想延攬微軟旗下的人才。

值得注意的是，在相關措施下，微軟亞洲研究院的江湖地位也將受到影響，創新工場董事長李開復1998年在微軟任職時建立該研究院，培養出許多知名AI華人科學家，且不少大陸科技業界領導人物都出自該研究院，如前百度總裁張亞勤、阿里雲創辦人王堅、商湯科技執行長徐立等，或許也讓微軟更加防範來自校友的挖角。

中美關係惡化，使西方科技巨頭對在中國投資人才卻步。報導引述微軟亞洲研究院研究員表示，以前在美國機構的中國公民，可以獲得兩國大量資源。但現在中美緊張讓雙方高科技研究的空間越來越小，很少與西方同事合作，來自官方的審查也越來越嚴格。

日前微軟也大幅調整在中國業務，5月時關閉其在當地求職平台「領英職場」（InCareer），大幅裁員716人幾乎退出當地市場。

近期中國網信辦發表的「近距離自組網信息服務管理規定」就是其中例子，該規定加強對利用藍牙等技術傳輸檔案者的規範，擬要求實名制並保留記錄，如蘋果產品常用的AirDrop就首當其衝，市場也關注西方科技巨頭為否因此改變在中國經營的策略。