布林肯傳18日訪中 有機會見習近平

中美高層互動持續升溫，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）傳出預計在18日訪中，並於北京與中國國務委員兼外交部部長秦剛會面，且有機會與中國國家主席習近平展開面對面的對話。

美聯社9日引述美國官員指出，布林肯預計18日抵達北京訪問，期間將與秦剛等官員對話，也有可能會見習近平。日前POLITICO報導，布林肯最快下周出訪北京，是美國務卿五年來首次訪問中國，也是2018年以來美國對中國訪問的最高層級官員。

綜合多家美媒報導，布林肯原計劃2月訪中，但當時發生氣球事件，使中美關係再次驟降。此外，近期傳出中國和古巴達成協議，有意在當地建設監控設施收集美國資訊，市場亦關注此事會否再次影響中美官員交流。

儘管雜音不斷，但近期諸多跡象反映雙方官員交流回暖，雖然中美防長在上周的香格里拉對話時，無法進行雙邊會晤，但近期美國貿易代表戴琪與商務部部長雷蒙多，都與中國商務部長王文濤碰了面，美國財政部副部長夏包也在2日與新任中國駐美大使謝鋒會面。

台海應是布林肯訪中的重點議題，美國國務院曾表示，國際社會期望美國負責處理美中關係，包括氣候、台海、貿易等議題。北京大學國際政治經濟研究中心主任王勇此前也說，中美雙方雖維持競爭狀態，但都有意願避免擦槍走火，布林肯可能在此行試探中國對於台灣問題的底線。

華爾街日報分析，若布林肯訪中之行成功，後續有望為美國財長葉倫及雷蒙多的訪中之行鋪路，為重啟中美元首會面創造契機，兩大經濟體也將有更多機會，交流區域安全、經濟、貿易等議題。日前葉倫在與美國企業代表溝通時表示，政府正加大力度緩和美中關係，會關注雙邊貿易與投資狀況，並嘗試要求中國遵守國際貿易規則。

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