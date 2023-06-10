美企獲利下半年反彈 美銀喊標指攻5千點

根據FactSet最新資料，華爾街分析師預估標普5百大企業本季獲利可望落底，預估平均獲利較去年同期將衰退逾6％，創三年來最大衰幅，下半年將反彈，第四季獲利估勁揚8.2％。由於基本面轉強，多家投銀都看好美股後市，高盛將標指目標價調高至4,500點，美銀甚至喊出標指上看5,000點。

FactSet公布最新報告指出，標普5百大企業第二季獲利估計較去年同期衰退6.4％，不但是連續三季下滑，並創下2020年第二季疫情爆發以來單季最大衰幅。

標普5百大企業今年第一季獲利衰幅達2.1％，FactSet第一季底預測第二季獲利衰幅會擴大至4.8％，但自那時以來，有66家企業調降獲利預測，僅44家企業調高財測。

儘管獲利展望惡化，但估計獲利衰退將於本季落底，第三季獲利估重回成長，年增0.8％，第四季獲利成長速度並擴大至8.2％，果真如此的話，將會是2022年第一季以來單季最大增幅。

FactSet表示，帶動獲利成長的主力為通訊服務與資訊科技類股，第四季通訊服務類股平均獲利年增率可達36.3％，居11大類股之冠，資訊科技類股獲利估年增12.4％，金融類股獲利成長11.2％。

華爾街投銀紛紛調高美股目標水位，高盛9日發表報告指美國經濟可望軟著陸，將標普5百今年底目標水位預測從4,000點上調至4,500點。

美銀也以近十周投資人信心指數跳升為由看好美股後市，預估標普5百指數2024年2月不排除漲到4,750點，2024年6月上看5,000點。

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