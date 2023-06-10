經濟前景風向轉 美股換「它們」當家

在投資人為普遍預期的經濟衰退重新配置投資組合之際，華爾街股市卻開始出現漲勢從大型成長股和科技股向外擴散的跡象。

過去幾個月來，投資人湧進了少數幾檔巨型股，認為在經濟情勢不明之際押注這類股票相對安全，這帶動了標普500指數今年以來上漲近12%，儘管這波漲勢主要集中在一小群熱門股。

但意外強勁的就業增長和穩健的消費者支出等數據促使投資人改變了對經濟前景的看法。例如，高盛近日將未來12個月美國經濟陷入衰退的可能性從35%下修至25%。Nuveen投資長Saira Malik最近在報告中指出，美國經濟陷入「溫和」衰退的時間點可能從2023年底推遲到2024年。

種種跡象顯示美國經濟不畏利率持續攀升仍然保持穩健。隨著經濟可能即將衰退的擔憂持續消退，一些投資人開始探索今年來備受冷落的景氣股，如小型股、能源股和工業股，這類對經濟動向敏感的股票在本月都大幅上漲。

T Rowe Price多元資產部門資本市場策略師Tim Murray表示，跡象顯示經濟將更經得起逆風，我們在年初看到的悲觀情緒正在被意外強勁的股市表現所取代。

Murray已經提高對小型股的配置，這類股票往往是經濟增長最直接的受惠族群之一。

本月以來，羅素2000小型股指數已經飆漲6.6%，今年來上漲5.9%。

其他在6月反彈走高的族群還有標普能源股（本月以來上漲6%）和工業股（本月以來上漲5.7%）。今年以來，能源股仍下跌7.6%，工業股則上漲近4%。

相較之下，以科技股為主的那斯達克100指數本月以來上漲約2%。雖然近期表現相對落後，但之前在人工智慧（AI）狂熱加持下，今年來仍飆漲近33%。

Miramar Capital資深投資組合經理Max Wasserman則持續增持星巴克和Target Corp等表現不佳的消費類股，這兩檔股票今年以來分別下跌約1%和15%。他認為隨著經濟增長在下半年趨於穩定，餐飲和零售股可望勝出。

對於許多擔心美股上漲過於集中的投資人來說，現在漲勢擴大是好事一椿。根據標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）的數據，標普500指數今年以來的漲幅幾乎全靠這「7巨頭」貢獻，即蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、輝達（Nvidia）、臉書母公司Meta Platforms和特斯拉。

標普道瓊指數資深指數分析師Howard Silverblatt表示，這種主導性並不尋常，但你會看到情況開始反轉。

投資人的目光正在放大，這可以從兩個跡象來看。本月以來，標普500指數11大類股中有10個板塊走強，而今年以來只有6個類股上漲。另一個訊號來自於市場的廣度。周五標普500指數成分股漲破200日移動均線的比例接近54%，較3月創下的低點（38%）反彈，儘管仍低於2月創下的高點（76%）。

一些分析師警告現在就看好經濟前景仍為時過早。Capital Economics分析師周四出具報告稱小型股的反彈可能過早，因為他們認為未來幾個月經濟增長將放緩。

周四公布的美國上周初領失業給付人數遠超出預期，顯示勞動力市場可能正在降溫。

未來一周市場將密切關注周二（美東時間6月13日）公布的美國消費者物價指數（CPI），以從中尋找聯準會升息在沒有重創經濟增長的情況下繼續給通膨降溫的跡象。

聯準會將於下周三（美東時間6月14日）結束為期兩天的貨幣政策會議，市場普遍預期該美國央行將在6月會議維持利率不變，許多投資人也將緊盯該央行未來進一步收緊政策的意願。

（時報資訊 柯婉琇）

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