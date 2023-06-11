超級央行周將於本周再度登場！美國聯準會（Fed）、歐洲央行與日本銀（央）行不約而同都將在本周召開利率決策。在澳洲與加拿大央行意外升息後，Fed本周利率前景再度變得撲朔迷離，另外歐央預料將會持續升息，日銀利率雖然按兵不動，但有消息人士透露該央行可能在會後釋出通膨超出預期的訊號。

Fed將率先在13到14日召開利率會議。原本不久前，市場還押注Fed在本次會議將暫停升息，但受到澳、加等央行等利率政策意外逆轉，讓Fed利率前景恐將再度生變。Fed主席鮑爾在內部份鴿派官員過去曾暗示，鑒於升息會有滯後效應，也許6月應該暫時跳過一次升息，但他們也強調利率決策主要還是取決經濟數據而定。

繼先前美國就業數據與PCE（個人消費支出物價指數）表現超出預期後，目前市場關注下一個重要指標將是在Fed例會前夕發布的消費者物價指數。

在Fed會議結束後，緊接歐央將接棒在15日召開貨幣政策會議。匯豐全球研究的經濟學家預測，歐央6月例會將升息1碼，將存款利率升至3.5％，並且還會暗示將進一步緊縮貨幣。這主要是歐洲通膨雖然已經逐步降溫，但勞動市場卻仍舊緊俏，這也促使歐央不敢掉以輕心，將持續透過升息來對抗通膨。

日銀則是在16日召開決策會議，雖然外界預期該央行在利率政策上將繼續按兵不動，不過有消息來源透露，日銀可能在會後釋出通膨超出預期訊號。

日本政府先前公布4月核心通膨率達到4.1％的40多年高點，雖然日銀總裁植田和男暗示通膨加速並無改變日銀觀點，不過在通膨壓力升高下，外界預期日銀可能將在7月調高通膨預估，並為之後的貨幣政策轉向進行鋪路。