特斯拉領漲 標普500及納指創下今年新高

科技股領頭，本日美股全面收紅。在通用汽車宣布加入特斯拉的充電系統後，股價應聲大漲，尤其特斯拉漲幅超過4%，連漲11日，創下兩年來最長連漲日。但因投資者等待下周將公布的5月通膨數據及聯準會貨幣政策會議，在大型股於盤中回落後，隨者地區銀行股的賣壓湧現，盤中指數震盪，最後小幅收漲。

道瓊工業指數上漲 43.17 點，或 0.13 %，以33,876.78點作收；標普500指數上揚 4.93 點，或 0.11 %，收 4,298.86 點， 本週漲幅達到 0.38% ，連四周上漲，並創下2022年8月以來的最新高點；那斯達克指數上漲 20.62 點，或 0.16 %，收 13,259.14 點；費城半導體指數上漲 10.654 點，或 0.30 %，收 3,524.971 點。

本周科技股仍帶頭領跑美股，最近兩周的最大功臣當屬特斯拉。繼福特汽車之後，通用汽車也加入使用特斯拉的充電系統，未來美國逾五分之三的電動車都將使用同一套充電系統標準，除此之外，特斯拉日前對其他車企開放自動駕駛技術FSD、 Model 3 獲得美國政府7,500元的減稅優惠，由於利消息好不斷，特斯拉連兩周漲幅超過10%。

數據方面， 代表市場恐慌程度的 芝加哥期權交易所VIX指數跌破14，降至2020年以來的最低水平。盡管市場仍擔憂經濟衰退以及通膨數據居高不下，但大型股的反彈、成績亮眼的財報季，以及對聯準會升息即將結束升息的預測，都為美股注入動能。

標普500指數擺脫1948年以來最長的熊市，為重返技術性牛市揭開序幕。不過，此次進入牛市幾乎全靠七家科技公司支撐，部分分析師直言市場風險猶存，雖然科技股與AI股仍強勢，但大部分公司股價仍在掙扎。嘉信理財資深投資研究經理高登（Kevin Gordon）分析，比起將市場分為牛市和熊市，目前的情況更微妙，他形容現在比較像是「鴨市」（duck market），表面上看起來美好平靜，但水面下有許多波動。

聯準會將於下周13-14日召開貨幣政策會議，市場普遍預期本次將暫停升息。本周公布的初次請領失業給付人數周增2.8萬人，遠超出市場預期，該數據顯示勞動力市場仍然相當緊張，但也在降溫，更讓投資者加深了對聯準會下周不升息的信心。根據 CME Group的 FedWatch Tool顯示，交易員認為利率政策會維持在5%-5.25%的可能性為72%。

政經方面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）傳出最快將於下周出訪北京，如果成行，將會是2018年來最高級別訪問。但中方尚未證實。

延伸閱讀

通用加入充電陣營 特斯拉股漲

擺脫超長熊市 標普500重返技術性牛市

美國務卿布林肯訪沙國 傳最快下周飛北京