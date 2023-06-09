擊敗特斯拉 賓士自駕車首獲加州同意上路

加州機動管理局(DMV)週四已經批准了賓士汽車，得以使用其配備的自動駕駛系統，允許在特定的高速公路，可以無需駕駛人的主動控制，使用該系統。

賓士成為首家獲得授權的汽車製造商，能對加州民眾銷售或租賃配備有該自駕系統的汽車，甚至領先特斯拉(Tesla)。

該批准等於允許了賓士Level 3的「DRIVE PILOT」系統，允許駕駛員合法地將目光注意力從方向盤上移開，但是他必須在有需要時能夠恢復對駕駛的控制。

DMV說，賓士的「DRIVE PILOT」系統只能在白天在高速公路，以時速不超過40哩(約64公里)的速度運行。

賓士在聲明中說，公司將讓自動駕駛系統進入美國市場，作為消費者購買2024年款的S系列轎車和EQS轎跑車的一個選項。

S系列轎車和EQS轎跑車預期將於今年稍晚時候進行首批交貨。

目前在其它的公路系統上，特斯拉的Autopilot或通用汽車的Super Cruise被劃為SAE Level 2，可以自動處理一些駕駛任務，但是要求駕駛員必須全時間地注意系統和方向盤操作。

特斯拉稱其L2駕駛輔助系統為「全自動駕駛」，並表示，駕駛員必須持續地監控該功能，並在必要時進行干預，以維持安全運作。

加州當局允許賓士車主在加州的灣區、Central Valley、洛杉磯、Sacramento、聖地牙哥，以及連接南加州到內華達的洲際公路上使用該系統。

賓士在今年稍早也獲得批准，在內華達州的公路上開發先進的自動駕駛系統。

（時報資訊 張朝欽）

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