屁孩舔掉市值35億 壽司郎求償金額曝光

日本知名連鎖餐廳「壽司郎」今年1月遭到高中生惡搞，舔醬油瓶的影片在網路上流傳開來，不僅引發民眾恐慌，也導致母公司FOOD & LIFE COMPANIES股價在短短2天內就暴跌160億日圓（折合新台幣約35億元）。業者事後向該高中生提起訴訟，求償6,700萬日圓（約新台幣1,474萬元），不過根據日本媒體報導，該少年日前向法院提出要求，希望能駁回訴訟，並稱餐廳生意下滑是同業競爭帶來的影響。

據共同社、《產經新聞》、《朝日新聞》報導，惡搞事件發生後，壽司郎被迫花費9,000萬日圓採取額外的衛生措施，包括在多家分店安裝透明隔板，並取消迴轉輸送帶、改為平板點餐。儘管如此，來客數量仍急遽下降，股價因此慘跌160億日圓。

報導指出，FOOD & LIFE COMPANIES其實早在3月就已向大阪地方法院提起告訴，但索賠金額現在才被媒體曝光。被告的高中生在5月11日提出書面答辯，表示「正在反思自己的行為」，稱當初「沒有想到影片會被第三者分享轉發」。另外，被告還聲稱，顧客量減少可能是同業其他餐廳競爭所導致，並要求駁回訴訟。

對此，根據《讀賣新聞》報導，FOOD & LIFE COMPANIES說，惡搞行為造成社會大眾對餐廳產生懷疑，並對許多顧客造成嚴重不適和厭惡，影響重大，這個問題不能不解決，對於案件內容不願多作說明。該高中生的委任律師表示，現階段對案件負有保密義務，一樣無法多說。

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（中時新聞網 黃凡甄）

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