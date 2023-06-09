空間運算時代來臨！WWDC亮點一次看

蘋果（Apple）在今年度全球開發者大會（WWDC 2023）發表多款軟、硬體新品，除歷經十年醉心研發的首款MR頭戴裝置Apple Vision Pro，還一口氣推出3款新版Mac產品，包括可搭載「晶片怪獸」M2 Ultra的Mac Pro、Mac Studio，效能比速度最快的英特爾晶片至多快三倍，以及蘋果史上最大最薄的15吋MacBook Air。

Vision Pro 史上最貴MR頭盔

蘋果首款頭戴裝置Apple Vision Pro，整體外觀科技感十足。 圖／APPLE提供

萬眾矚目的MR頭盔Apple Vision Pro，是蘋果繼iPhone之後再度推出的革命性產品，要價高達3,499美元（約新台幣10.7萬元）。蘋果執行長庫克（Tim Cook）形容，Vision Pro的出現標記了運算新紀元的開始，「如同Mac將我們帶入個人運算時代，iPhone將我們帶入行動運算時代，Apple Vision Pro將帶我們進入空間運算時代。」

Vision Pro機身以鋁合金打造，搭載M2和R1晶片，用眼神；手勢或語音即可操控，外接電池續航力2小時。其作業系統visionOS搭載3D介面，讓數位內容不再受制於顯示器邊界，看起來就像真實存在於實體世界，且裝置支援Mac、巧控鍵盤與巧控板，讓使用者可設定完美的工作空間，打造巨大、私人且可攜的沉浸式「空間環境」。

其具備創新的EyeSight功能，讓使用者不僅能清楚看到外在環境，若靠近配戴同款裝置的人，還能清楚看到對方的眼睛，若使用者正專注於自己的空間中，EyeSight也會幫助傳遞訊號讓其他人知道。另外，若有視覺矯正需求的使用者，可搭配蔡司光學鏡片使用。

庫克指出，Vision Pro是蘋果的轉折點，用戶能沉浸在電影、電視目和體育活動，猶如身臨其境，使用者能拍攝照片和視訊，盡情享受，還能將記憶帶回現實。蘋果技術開發團隊副總裁洛克威爾（Mike Rockwell）形容，Vision Pro是迄今最先進的個人電子裝置。

Vision Pro預計2024年初率先在美國開賣，稍晚才會在更多國家上市。

Mac Pro頂配逾41萬元 今次最天價產品

Apple 在2023開發者大會上發表全新 Mac Studio 和 Mac Pro。圖／APPLE提供

蘋果推出全新Mac Studio和Mac Pro，是歷來最強大的兩款Mac。Mac Pro作為蘋果目前最頂級電腦，要價新台幣22.9萬元起，若選擇機架式款式，並將所有規格、配件選好選滿，包括24核心CPU、76 核心GPU、192GB記憶體和8TB儲存空間，售價將破41萬元。

兩款新Mac，搭載蘋果自行研發的M2 Ultra晶片，意味著蘋果完成「最後一片拼圖」，將自家晶片導入全部電腦系列產品，且具備高達192GB的統一記憶體，遠高於最先進的工作站顯示卡。

蘋果資深硬體技術副總裁斯魯吉（Johny Srouji）表示：「M2 Ultra為專業使用者最繁重的工作流程，提供驚人的效能與能力，同時維持蘋果晶片領先業界的能源效率，將是全世界有史以來，為個人電腦打造的最強晶片。」

M2 Ultra的效能比速度最快的英特爾晶片至多快三倍。蘋果工程專案管理總監穆恩（Jennifer Munn）稱M2 Ultra是「晶片怪獸」。

M2 Ultra運用第二代5奈米製程打造，並採用突破性的UltraFusion技術連接兩個M2 Max晶片裸晶，使效能翻倍。其統一記憶體架構支援突破性的192GB記憶體容量，比M1 Ultra多出50％。此外，M2 Ultra搭載比M1 Ultra快20％、更強大的CPU，以及速度提升30％的GPU，將 Mac性能提升到全新境界。

Mac Studio包含可搭載M2 Max或M2 Ultra的兩款，售價64,999元起；Mac Pro則僅搭配 M2 Ultra，包含塔式與機架式兩款，售價分別為22萬9,900元起、24萬4,900元起。

MacBook Air 史上最薄15吋筆電

APPLE推出15吋MacBook Air，共有午夜色、星光色、太空灰色和銀色4款。圖／截自APPLE YouTube影片

蘋果發表最新MacBook Air，是全球史上最薄的15吋筆電，採用M2晶片，運算速度比使用英特爾處理器的版本快12倍，其機身輕薄，厚度僅11.5公釐，重量只有3.3磅，比同級PC筆電薄近40％、輕約226克，售價42,900元起。

MacBook Air包括午夜色、星光色、太空灰色和銀色共四色，搭載M2晶片，具備15.3吋Liquid Retina顯示器，亮度最高可達500尼特，支援10億種顏色，解析度是同級PC筆電的2倍，亮度也比同級PC筆電高25％。並具有18小時電池續航力，以及靜音、無風扇的設計，和令人身歷其境的六揚聲器音響系統。

蘋果硬體工程資深副總裁特魯斯（John Ternis）表示：「新款Macbook Air，具備優異效能和引人注目的設計，是世界上最優秀的15吋筆記型電腦，而這只有使用蘋果的晶片才可能做到。」

iOS 17 讓iPhone更加直覺與個人化

蘋果的指標性作業系統iOS 17迎來了新一波的更新，包括「電話（Phone）」、FaceTime 和「訊息（Messages）」等。

「電話」新增個人化的「聯絡人海報」，使用者可以幫聯絡人設計專屬介面、自訂排版，未來可以在第三方通話 app上使用。而Live Voicemail 讓使用者能在有人留言時看到即時逐字稿，並且保持完全私密。

Facetime增加Live Voice功能，使用者可以影像形式留言，「Reactions」也讓FaceTime 通話的表達能力更上一層樓，使用者可透過簡單的手勢啟動這些全新效果，且第三方視訊通話 app也適用。

Messages多了「平安通報（Check-in）」功能，能讓親友得知用戶所在位置來報平安，親友會在使用者抵達目的地時自動收到通知息。

新的「日誌（Journal）」app結合日?與行事曆的生活紀錄體驗，而「待機模式」則可以在iPhone放著充電時仍可一覽資訊

而在iOS 17正式上線後，「嘿，Siri」將走入歷史，改以「Siri」取代，啟用後可以連續下達多個指令，無須重新啟動，這也符合使用者追求速度和效率的趨勢。

watchOS10 「智慧型堆疊」照顧你的身心健康

全新測量指標與「體能訓練顯示畫面」，讓自行車騎士能用藍牙連結的功率計、速度感測器和踏頻感測器，藍牙連接支援室內與室外自行車體能訓練，也支援 GymKit。

「指南針航點」功能會自動產生兩個新航點，「最後行動網路連接航點」能測量最後一次接收到行動網路的地點，方便使用者查看訊息或撥打通話。

iPadOS 17 加入智慧功能提升互動

在iPadOS 17中，PDF會以全寬模式呈現，讓使用者將可輕易翻頁、快速進行標註，或用 Apple Pencil 直接在文件中描繪草稿，並直接在備忘錄中審閱並標記PDF 和文件掃描檔，若將備忘錄與他人共享，即時合作功能則會讓更新內容立刻出現。

此外，「健康」app登陸iPad，提供互動圖表，而HealthKit整合資料使用者選擇要分享的資訊，同時兼顧穩固的安全性和資料安全協議。

macOS Sonoma 揮別延遲感的使用體驗

全新視訊會議效果「發表人覆疊」將使用者置於共享畫面的正上方，讓他們存在感更顯著；「Reactions」能讓使用者分享他們的感受。

Safari「私密瀏覽」防止追蹤器和能登入使用者裝置的他人窺看追蹤，透過先進追蹤與指紋辨識大幅提升保護能力，使用者能將未在使用的「私密瀏覽」視窗上鎖，即使遠離裝置，也能讓標籤頁維持開啟。

「螢幕共享」，讓使用者以遠端操控混合工作室與遠端專業工作流程，提供低延遲音訊、高影格速率，並支援多達兩個虛擬顯示畫面，讓專業使用者無論身在何處都能安全取用內容創作工作流程。

AirPods Pro 三大功能革新個人音訊體驗

AirPods Pro（第2代）增加了「適應性音訊」、「個人化音量」和「對話感知」3大全新功能。「適應性音訊」根據使用者所處的環境條件將「主動式降噪」和「通透模式」動態地結合；「個人化音量」利用機器學習來隨時了解環境條件和聆聽偏好，藉此自動微調使用體驗；而當使用者只要開始說話，「對話感知」功能將會降低耳機內的音量並增強使用者面前的聲音，同時降低背景噪音，協助使用者與周遭的人互動。

tvOS 17 讓你在電視上享受 FaceTime

借助 tvOS 17，FaceTime出現在 Apple TV 4K上，因此使用者可以透過電視與家人和朋友進行對話。而Apple TV 4K將 Apple TV+和所有最受歡迎的串流媒體應用程序以及 Apple Music、Apple Fitness+和 Apple Arcade匯集到家中最大的屏幕上。

搶食蘋果新品商機 台廠供應鏈站出來

在蘋果新品登場後，各投資機構紛紛分析其背後的供應商。根據摩根士丹利的報告，Vision Pro的台廠供應鏈包括台積電、日月光、大立光、和碩、台郡、臻鼎-KY、欣興、景碩、南電、采鈺、GIS-KY等。

群益投顧分析，玉晶光為Vision Pro主要鏡頭供應商、大立光為次要鏡頭供應商，GIS-KY提供Vision Pro光學模組貼合服務。另外也有研究報告指出，包括揚明光、美律、聯亞、隱懋、可成、新日興等，也都被點名為Vision Pro的供應鏈。

至於在筆電MacBook Air與桌機Mac Studio、Mac Pro方面，法人指出，除了晶片代工的台積電外，新款15吋MacBook Air之Hinge供應商為新日興、兆利、Amphenol，Apple Mac產品的PCB與載板供應鏈為華通、欣興、臻鼎-KY和台郡，而鴻海與廣達為Apple Mac系列產品之台系代工廠，其他受惠的零組件還包括鴻準、瑞儀、精元、可成等。