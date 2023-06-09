普丁低價賣油 美作家揭石油市場驚人巨變

俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁，迫使俄羅斯以折扣價銷售原油，美國財經媒體前專欄作家史密斯（Noah Smith）在個人部落格Noahpinion發文指出，包括俄羅斯砍價出售石油等四大因素，恐讓當前的石油定價權翻轉，可能正在從賣方轉向買方。

史密斯表示，因俄羅斯砍價出售石油，加上電動汽車崛起、七大工業國集團（G7）設定油價上限，以及陸印形成的買方獨占聯盟，上述這4大因素將使石油定價權轉向買方。

史密斯提到，OPEC（石油輸出國組織）試圖操縱全球石油供應，2016年再創建OPEC+，最重要成員是俄羅斯，該組織透過所有人聯合起來並同意減產，使產油國可以像壟斷一樣，抬高全球油價。

史密斯強調，這種策略在過去非常有效，現在卻很難維持，成員國為了向消費國出售更多石油，稍微降低了價格，進而增加自己的總利潤，此時生產成本最低的阿烏地阿拉伯會出招懲罰，恐導致油價進一步暴跌，從而損害其他OPEC成員國的利潤。

史密斯說，俄羅斯入侵烏克蘭改變了全球石油市場結構的兩件大事，首先是俄羅斯提高了自己的石油產量，進而導致石油市場供過於求、油價暴跌。

再者，俄羅斯變得更依賴未加入制裁的非西方買家，現在大約有一半的俄油流向大陸和印度。史密斯指出，在海運石油方面，大陸和印度占俄羅斯出口的90% ，其中印度比重最高，這兩個國家作為俄油買家的主導地位，加上俄羅斯需要立即獲得收入，不得不以極低的折扣出售石油。

此外，Ｇ7對俄油實行每桶60美元的價格上限，也加劇俄羅斯對印度和大陸的依賴，因為俄羅斯如果想以超過60美元的價格出售石油，就不能賣給G7。

華爾街日報日前引述消息人士說法指出，石油輸出國組織（OPEC）實質領袖沙烏地阿拉伯，對俄羅斯並未遵守減產承諾的行徑不滿，並要求俄方尊重減產協議。消息人士透露，沙烏地財政預算油價需維持每桶81美元以上，較當前水位高出5美元。

（中時新聞網 邱怡萱）

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