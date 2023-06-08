通用跟進福特 加入特斯拉充電陣營

繼福特（Ford）宣布下一代電動車將採用特斯拉的充電標准後，美國另一汽車巨頭通用汽車（General Motors）也加入了此一行列，宣布自2025年開始，將在其電動車安裝特斯拉使用的充電端口NACS。

福特執行長法利（Jim Farley）於5月底與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特直播聊天時宣布，福特的電動車車主自2024年初開始，便可透過轉接器使用特斯拉的超級充電站，而未來的新一代電動車將採用特斯拉充電標準，預計2025年起便不需要使用轉接器，得以直接使用特斯拉充電樁，使福特成為首家共享特斯拉充電網路的車商。

繼福特之後，通用執行長芭拉（Mary Barra）也於8日和馬斯克在推特直播聊天，芭拉在直播中表示，該公司也會加入特斯拉的充電陣營，與福特早前的策略一樣，現行電動車車主自明年開始可以使用轉接頭在特斯拉的部分充電站充電，自2025年開始，通用將會在其電動車中安裝NACS，而非當前產業標準CCS。

芭拉隨後在接受媒體採訪時指出，通用先前曾宣布將斥資7.5億美元建造電動車充電網路，而此次與特斯拉的協議有望讓該公司節省4億美元的開銷。通用汽車8日在盤後交易中勁揚逾4%，特斯拉盤後交易則一度漲逾5%。

特斯拉、福特和通用的電動車銷售量合計占全美銷量的70%，分析師看好強強聯手有望形成滾雪球效應，帶動越來越多汽車製造商加入特斯拉充電陣營。不過，三大電動車製造商皆採用NACS充電端口，恐會為使用CCS 標準的製車商以及充電網路營運商帶來壓力，在通用宣布採用特斯拉充電標準後，美國充電樁業者ChargePoint和EVgo周四在盤後交易中分別重挫逾6%及4%。

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