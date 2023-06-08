就業市場降溫 美股紅通通 標普步入牛市

美國就業市場出現降溫信號，推動美債殖利率回落、美元指數加速下跌，華爾街股市8日開盤表現不一，三大指數盤初皆曾轉跌，隨後黑翻紅，強勁漲勢維持至收盤，標普500指數創下年內最高收盤價，進入技術性牛市。

道瓊工業指數上漲168.59點，或0.50%，以33,833.61點作收；標普500指數上揚26.41點，或0.62%，收4,293.93點；那斯達克指數勁揚133.63點，或1.02%，收13,238.52點；費城半導體指數上漲37.14點，或1.07%，收3,514.32點。

數據方面，美國勞工部8日公布數據顯示，上周首次申領失業救濟金人數為26.1萬人，為2021年10月30日以來新高，遠超市場預期的23.5萬人以及前值23.2萬人。

就業市場轉弱使市場對聯準會升息的預期降溫，帶動美元指數加速下跌，刷新兩周來低位，而美債價格躍升，美債殖利率迅速回吐先前漲幅，10年期美債殖利率在數據發布後下破3.80%，美股尾盤時曾下探3.71%，刷新當日低點，債市尾盤時約為3.72%，日內下滑近8個基點；2年期美債殖利率則是在數據出爐後下破4.50%，債市尾盤時來到4.51%，日內下降近5個基點。

聯準會即將於13日召開為期二日的利率決策政策會議，投資人目前處於觀望狀態，首領失業救濟金人數攀升使市場下調對升息的預期，CME的FedWatch工具顯示，聯準會升息1碼的機率滑落至27.5%，暫停升息的機率則攀升至72.5%。

政經方面，周四傳出美國與伊朗可能即將就核濃縮鈾和石油出口達成臨時協議，一度牽動國際油價大幅回落，不過，美國官員旋即否認相關報道，使油價跌幅收窄。

個股方面，蘋果日前發表首款MR頭戴式裝置Vision Pro，但因售價遠超市場預期，使其備受質疑，南韓媒體報導，蘋果內部已有銷售不佳的打算，因此將銷售目標調降至15萬台，大幅低於分析師此前預測的100萬台。周四，蘋果股價揚升1.55%，收在每股180.57美元。

另外，西班牙媒體8日引述知情人士報導，特斯拉正與西國瓦倫西亞的政府官員進行協商，計劃在當地設立電動車生產設施，投資規模有望突破45億歐元，帶動特斯拉收漲4.58%，收報234.86美元，刷新去年10月以來高位，且為連續十個交易日收漲，創下2021年1月8日以來最長連漲。

大型科技股8日普遍反彈，亞馬遜因瑞銀調高目標價，加上富國銀行給予「增持」評級，終場勁揚3.02美元，漲幅2.49%，收報124.25美元；微軟攀升1.88美元，漲幅0.58%，收在325.26美元；Meta上漲0.98美元，漲幅0.37%，收在264.58美元；惟Google下挫0.27美元，跌幅0.22%，收122.67美元。

晶片股集體反彈，連跌四日的輝達扭轉頹勢，終場收漲2.76%，報每股385.10美元，超微則收漲2.73%，英特爾揚升1.73%，博通及高通分別上漲1.46%和 1.02%。

台股ADR方面，台積電ADR下挫0.35美元，跌幅0.35%，收盤來到99.94美元；日月光ADR則小幅攀升0.01美元，漲幅0.12%，收8.57美元； 聯電ADR上漲0.16美元，漲幅1.93%，以8.45美元作收。

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