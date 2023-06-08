AI狂潮帶旺半導體 台股、韓股5月大吸金

聊天機器人ChatGPT引爆人工智慧（AI）狂潮，刺激全球半導體需求躥揚，外資再度燃起對科技類股的興趣，5月份大舉湧進晶片製造重地台灣與韓國股市。

根據台灣、韓國、印度、印尼、菲律賓、泰國和越南證交所數據顯示，5月外資持續錢進新興亞洲股市，合計淨流入高達117.4億美元，遠遠高於4月份的淨流入8.72億美元，創下去年11月以來最高紀錄。

就各別股市來看，台股5月吸引44億美元外資流入，其次為韓股的31億美元，兩整合計占整體淨流入的64％。

OpenAI去年推出的聊天機器人ChatGPT點燃全球對AI的興趣，並激勵全球半導體類股狂飆。

IG市場策略師Yeap Jung Rong指出，市場樂觀看好AI需求，促使投資人追捧半導體類股，擁有先進晶片生產技術的韓國與台灣深受其惠，對外資的吸引力超越其他亞洲國家。

在此同時，印度股市5月吸金力一流，拜今年1至3月經濟強勁成長所賜，外資淨流入高達53億美元，創下去年8月以來最大單月買超紀錄，大幅超越4月的淨流入14.2億美元。

法國巴黎銀行亞太區股票研究主管Manishi Raychaudhuri指出，印度第一季國內生產毛額（GDP）成長率出人意料地強勁、銀行信貸大幅成長，且商品和服務稅（GST）收入激增，皆支撐企業成長展望，有利股市表現。

資產管理公司GQG投資長Rajiv Jain表示，印度將是未來五年企業獲利呈兩位數成長的前兩、三個市場之一。

另一方面，泰國、越南和菲律賓股市則淪為外資的提款機，5月淨流出分別達9.95億美元、1.34億美元和8,100萬美元。

亞股擺脫去年慘遭外資拋售的運勢，今年重新獲得外資青睞，主要理由為隨著美國通膨逐漸降溫，投資人預期聯準會（Fed）可望放緩緊縮貨幣力道。

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