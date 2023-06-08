美中晶片戰開打 惠譽點評三星、SK海力士

惠譽周三出具報告指出，美中晶片戰爭恐將衝擊南韓晶片巨頭，因為對這些南韓晶片大廠而言，中國的產能占比極大，但應該不致於會出現長期供應斷鏈的情況。

根據惠譽在6月7日給客戶的報告，美國試圖阻止中國獲得先進半導體晶片設備，將對三星電子和SK海力士構成風險。中國占三星NAND快閃記憶體晶片總產能約40%，占SK海力士DRAM晶片總產能40%～50%和占其NAND產能約20%，但「我們認為不會出現嚴重的長期供應中斷，因為韓國很可能成為兩家公司擴張性投資與技術升級的主要地點」。

三星電子和SK海力士是全球前二大記憶體晶片製造商，美光則排名第三。

這兩家南韓大廠在中國生產先進晶片，也生產不受美國禁令限制的成熟製程晶片。不過，據《韓國時報》報導，三星電子和SK海力士獲得美國為期一年的豁免待遇，可以繼續為其中國工廠進口先進的製造設備直到今年10月。

惠譽在報告指出，如果美國不延長這項豁免措施，我們預期三星電子和SK海力士將使用既有的技術繼續在其中國工廠生產記憶體。

中國在5月下令禁止其關鍵資訊基礎設施使用美光產品，此舉這被視為是對美方的報復。

惠譽對此表示，中國的晶片價格上漲，三星和SK海力士可能受益，但影響可能不大，且如果美光將其記憶體晶片銷售轉往中國以外的其他地方，那麼這個好處也可能被抵消，因為美光此舉可能導致全球晶片價格下滑。

英國《金融時報》此前報導，消息人士透露白宮已經要求南韓當局不要讓其晶片製造商增加對中國的銷售，希望這兩大韓廠不要填補美光在中國留下的需求缺口。

根據美光2022年度的業績報告，該公司約10%的營收來自中國。

惠譽表示，這兩家韓廠至少會填補部分美光留下的空白。基於記憶體晶片與大宗商品的性質相似，很難監測韓廠實際取代多少美光的供應。此外，在全球晶片市場供過於求的情況下，任何三星和SK海力士因為美光禁令而得到的正面效益也可能被抵消。

但報告中也警告，如果美國或中國祭出更極端的裁決和禁令，勢必將影響半導體供應鏈零組件的成本與取得，恐將使斷鏈風險進一步升高。

南韓是否藉機搶占美光在中國留下的缺口，不僅考驗三星和SK海力士如何應對這場美中晶片大戰，也將成為美韓關係的試金石。

南韓政府在周四稍早前向產業領袖承諾將全力支持國內晶片產業，在美中緊張持續加劇之際，南韓總統尹錫悅以這是一場「全力以赴的戰爭」來形容半導體業的競爭。

（時報編譯 柯婉琇）