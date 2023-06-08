星國將終結180年「賽馬」傳統 原因出在這

作為前大英帝國的殖民地，新加坡擁有超過180年的賽馬傳統，曾經在1972和2006年兩度邀請前女王伊莉莎白二世親臨賽事。不過政府週一（5日）卻宣布，將在2027年收回國內唯一的賽馬場，改建為公共住宅，令不少馬迷感到惋惜不已。

根據《海峽時報》、美國有線新聞網（CNN）報導，新加坡賽馬公會（Singapore Turf Club）於1842年由蘇格蘭商人李德（William Henry Macleod Read）和一群賽馬愛好者創辦。目前位於克蘭吉（Kranji）的賽馬場從2000年啟用，佔地約121公頃，相當於200座美式足球場。

新加坡賽馬公會主席嚴昌明（Niam Chiang Meng）在新聞稿中說：「很難過政府決定關閉賽馬場。」「與此同時，我們了解新加坡的土地需求，移交給政府將有助於優化土地利用，為地方社區和後代子孫創造福祉。」

新加坡地狹人稠，將近600萬人口居住在只有1/50個台灣大小的空間裡，未開發的土地非常稀少，近年來的房價更是居高不下。根據路透社上月30日報導，2023年新加坡私有住宅房價中位數來到120萬美元，超越香港的116萬美元，躍升成為亞太地區「居住最貴城市」。大量移民湧入，加上年輕專業人士搬離多代同堂的家庭住宅，是導致新加坡房價飆升的主要原因。

文章來源：Space-starved Singapore will end 180 years of horse racing to make way for housing

文章來源：Charting the history of Singapore Turf Club: From 1842 to the home stretch

文章來源：Singapore home prices surpass Hong Kong as Asia-Pacific region’s most expensive, survey shows

（中時新聞網 黃凡甄）

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