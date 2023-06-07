美銀行業遇1問題 葉倫:若有整併也不意外

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）7日受訪時談到美國銀行業的近況，她認為商業地產領域會為銀行業帶來壓力，未來即便再有銀行合併案也不令人驚訝。

葉倫7日在媒體訪談節目中表示，由於利率攀升，復以部分企業採取遠端工作，辦公空間的需求下滑，致使銀行在商業地產領域面臨難題。她仍看好美國銀行體系具備高資本與流動性足以應對問題，且監管部門也密切關注銀行體系的情況。

當被問題是否支持銀行之間的整併時，葉倫指出，美國的社區銀行、地區銀行與大型銀行共同組成了多元化的銀行體系，形成美國經濟的強大優勢，但確實不排除未來會有進一步的整合，她強調，並不希望看到銀行體系的多元化受到威脅，但考量整體環境後，一些較小的銀行確實正面臨獲利壓力，即便未來出現整併案也不會令她感到驚訝。

至於通膨前景，葉倫指出，由於消費者支出強勢增長，美國經濟依舊表現強韌，不過部分領域目前正在放緩，預期未來兩年將繼續在降低通膨方面取得進展，且能同時讓勞動力市場維持強勁，料失業率將維持在4%左右。

另外，近期美國證券交易委員會（SEC）加大對加密貨幣的監管力道，葉倫對此指出，美國金融監管機構本就有工具能保護投資人和消費者的加密資產，因此SEC進行審查是適當的，她強調，有鑑於系統中存在漏洞，增加監管乃是合適之舉，並且希望與國會合作以建立更多法案。

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