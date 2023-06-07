美債殖利率回升 美股臉綠 特斯拉寫連9紅

加拿大央行意外升息1碼，使市場迅速拉高對美國聯準會升息的預期，刺激美債殖利率大幅反彈，華爾街股市7日普遍走低，標普500指數及那斯達克指數開高後在早盤時段翻黑，跌幅持續擴大至收盤，標普失守去年8月16日以來的近10個月新高，那指則未守住去年4月20日以來的近14個月最高。

道瓊工業指數上漲91.74點，或0.27%，收33,665.02點；標普500指數下跌16.33點，或0.38%，收4,267.52點；那斯達克指數下挫171.53點，或1.29%，收13,104.89點；費城半導體指數下滑11.17點，或0.32%，收3,477.17點。

數據方面，美國商務部7日公布數據顯示，4月貿易逆差較前值擴大140億美元至746億美元，月增幅為23%，創下去年10月以來最大逆差值，恐拖累美國第二季GDP表現。

政經方面，聯準會將於6月13日至14日召開貨幣政策會議，目前聯準會官員已進入會前緘默期。被視為聯準會利率走向風向球的澳洲與加拿大陸續宣布利率決策，繼澳洲升息1碼後，加拿大央行也於7日宣布，在按兵不動4個月後重啟升息步伐，將隔夜利率目標值從4.5%調升1碼至4.75%，攀上22年新高。

加拿大央行升息使期貨市場拉高對於聯準會6月升息的押注，聯準會升息1碼的機率從一天前的22%攀上33.8%，暫停升息的機率則從78%下滑至66.2%，此外，7月升息1碼的機率也上升至50.3%。

加國重啟升息後，美國國債市場拋售加速，美債殖利率扭轉了美股盤前的小幅下跌態勢，2年期美債殖利率最高漲逾10個基點，且一度升破4.61%，持續收復5月30日以來的過半跌幅，10年期美債殖利率最高也曾漲逾10個基點，觸及3.80%。

此外，美國財政部長葉倫7日受訪時表示，由於消費者支出強勢增長，美國經濟表現強韌，不過部分領域目前正在放緩，預期未來兩年將繼續在降低通膨方面取得進展。

個股方面，美國證券交易委員會（SEC）日前起訴加密貨幣交易所Coinbase，對此，Coinbase反擊SEC指控，強調美國對加密貨幣未有清晣的規管，亦未介定加密幣為證券，因此認為SEC以違反證券法起訴Coinbase的做法不恰當，上訴法院要求SEC於一周內對此作出回應。消息帶動Coinbase股價攀升3.2%，收盤報每股53.26美元。

特斯拉迎來利多，其Model 3車型所有版本皆有資格獲得美國7,500美元的稅收抵免，另外，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）6日與蒙古國總理奧雲額爾登（L. Oyun-Erdene）舉行視訊會議，討論電動車領域的潛在投資與合作，帶動特斯拉7日收紅1.47%，每股報224.57 美元，寫下連九個交易日收紅，且創下七個月新高。

大型科技股7日則是面色鐵青，亞馬遜跳水5.38美元，跌幅4.25%，收在121.23美元；Google重挫4.97美元，跌幅3.89%，收在122.94美元；微軟下滑10.30美元，跌幅3.09%，收報323.38美元；Meta挫跌7.52美元，跌幅2.77%，收263.60美元；蘋果下跌1.39美元，跌幅0.78%，收在177.82美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升0.47美元，漲幅0.47%，收在100.29美元；日月光ADR上漲0.14美元，漲幅1.66%，收在8.56美元；聯電ADR攀升0.03美元，漲幅0.36%，以8.29美元作收。

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