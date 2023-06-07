汽車太容易被竊 紐約市狀告2大車企

美國從2021年起出現TikTok偷車挑戰，只使用一條USB傳輸線與螺絲起子就能偷走起亞與現代的汽車，影片廣為流傳吸引許多年輕人模仿，導致汽車失竊率暴增8倍，甚至造成14起車禍8人死亡，起亞與現代的車子被指控設計不良，面臨集體訴訟。

CNBC報導，紐約當局認為，這些案例清楚顯示，當汽車製造商沒有設置標準防盜技術時，公共安全會發生什麼樣的事情，汽車商需要確保汽車不易被偷竊，可以保護財產與大眾安全，讓被偷竊的車輛所產生的危險駕駛消失。

報導提到，芝加哥警方發現2022年汽車失竊發生的機率比前一年增加8倍，洛杉磯警方也表示，車輛竊案發生的機率成長85％，威斯康辛州大城密爾瓦基在2020年僅有469輛起亞汽車、426輛現代汽車被偷，隔年偷車挑戰爆紅後，飆升至3,557輛與3,406輛，相當驚人。

紐約當局提告希望能獲得經濟損失賠償，但沒有公布具體數字，當局提供的數據證實，與2022年相比，起亞與現代汽車的竊盜案成長了6.6倍，且竊盜案件持續發生，指控車商助長汽車竊盜螺旋式上升的流行病。

事實上，現代與起亞才剛支付2億美元（約新台幣60億）的賠償金，擺平一起集體訴訟，約有900萬名車主受到影響，損失金額約1.45億美元（約新台幣44億）規模。

（中時新聞網 郭宜欣）

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