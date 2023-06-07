美對幣圈全面開戰 「雙打」巨頭為哪樁？

自2022年11月幣安曾經的競爭對手FTX倒閉以來，比特幣等加密貨幣的世界一直受到嚴格審視。而在6月5日，美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，簡稱SEC）起訴全球加密貨幣交易所幣安（Binance）、其創始人趙長鵬及其美國關聯公司Binance.US.。SEC隨即於6日晚間再向法院提交緊急動議，要求法官凍結幣安美國平台（Binance US）的全球資產，再度給了幣圈一擊。

該民事訴訟指控，這些被告「公然無視聯邦證券法」，不惜犧牲投資者利益以中飽私囊。訴狀還稱，幣安將客戶資金混在一起，使用戶資產面臨風險。SEC還要求法院對幣安處以巨額罰款，但具體金額目前不得而知。

SEC5日起對幣安及Coinbase陸續提起訴訟後，比特幣應聲跳水，摜破2.6萬美元支撐，大跌5％，幣安幣跌10.3％，報275.12美元。6日利空消息持續衝擊，Coinbase股價6日開盤暴跌近16％到49.46美元。比特幣盤中最低一度下探25,520美元，創近3個月新低。

華爾街日報報導，SEC的訴訟成為熱點消息，幣安是全球最大的加密貨幣交易所。為何SEC起訴幣安一事意義重大？

幣安面臨的主要風險是一家法院是否會裁定該公司是一家非持牌交易所。補救措施可能是頒布一項禁令，禁止幣安在美國提供交易服務。監管機構稱，美國是幣安的主要市場之一。

這起禁令將使幣安難以在美國開展任何業務，除非該公司在SEC註冊並遵守證券規則，但這是該公司乃至更廣泛的加密貨幣界普遍抵制的。若幣安無法在美國開展業務，恐怕會在未來數年間擾亂全球加密貨幣市場。

美歐日貨幣已數位化 加密貨幣並非必要的存在

SEC於近日提告幣安及其執行長趙長鵬，指控其涉嫌違反美國證券交易制度。SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）指出，SEC透過13項指控，羅列出幣安和趙長鵬參與的一系列欺騙行為、利益沖突、缺乏披露以及刻意規避法律，詹斯勒更呼籲大眾，不要將血汗錢投資在幣安這個非法平台。

幣安（Binance）執行長趙長鵬。圖／美聯社

SEC接著於6日晚間祭出緊急凍結令，將適用於與幣安美國平台有關的兩家控股公司，包含BAM Management和BAM Trading，至於非美國監管的國際交易所則不會遭受影響，此次的命令將影響到Axos銀行、已倒閉的Silvergate銀行以及Prime Trust等銀行的帳戶。

本次的緊急動議要求幣安美國平台歸還屬於客戶的法定貨幣以及加密貨幣資產，並且禁止訴訟中點名的被告銷毀、更改或隱藏任何相關記錄。SEC指出，趙長鵬利用其控股的Merit Peak和Sigma Chain充當「造市交易商」，讓客戶得以買進或賣出加密貨幣資產，SEC認為，上述企業將客戶資金與幣安的資金不當地混合在一起。

SEC強調，考量到幣安多年來的違法行為、以及藐視美國法律的態度，為了避免用於判決的資產遭到轉移，此次的禁令為必要之舉。

而在SEC要求凍結資產前，詹斯勒在採訪中暗示，加密貨幣實際上並非必要的存在，他強調美元、歐元、日圓等貨幣已邁向數位化，因此並不需要更多的數位貨幣。

除了幣安之外，SEC也於6日對加密貨幣交易所Coinbase提出告訴，指控Coinbase用戶交易的多種加密代幣，實際上是未登記的證券，違反美國證券交易法。

綜合外媒報導，Coinbase在今年3月底便曾收到SEC通知，警告會因違反投資人保護法而對該平台採取執法行動。詹斯勒周二向媒體坦言，對加密貨幣平台的訴訟之所以會延誤，乃是因照章辦事需要時間，不過投資人應該相信，SEC長期皆在關注數位貨幣的風險。詹斯勒補充表示，美國證券交易法能讓投資人們受益，對加密貨幣不應有所不同，因此加密貨幣平台也必須遵守法規。

SEC掀起迄今最重大行動 意在強制要求加密貨幣註冊登記

最新消息指出，幣安指責SEC的起訴是為了製造新聞，並表示其計劃在法庭上抗爭。幣安表示，該公司曾試圖通過談判達成和解，以避免訴訟。幣安稱其將繼續運營。幣安的大部分業務都在美國以外。但除了幣安的業務之外，還有哪些方面會受到影響？

SEC的訴訟是旨在證明許多加密貨幣類資產都應屬於證券類別的又一次努力，這也許是SEC迄今為止最重大的行動。強制要求加密貨幣開發者和交易所向SEC註冊登記，將意味著加密貨幣行業要採用華爾街必須遵守的一系列成本高昂的監管規則，包括面向投資者的資訊披露和禁止某些利益衝突行為等。

幣安等加密貨幣公司抵制這種做法，稱SEC的規則不適用於數字資產。但如果美國法院命令加密貨幣公司遵守這些規定，則它們可能必須遵從，或者把業務完全轉移到美國以外。

華爾街日報指出，這並非第一次的針對性行動。美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission，簡稱CFTC）在今年3月成為首個起訴幣安和趙長鵬的聯邦監管機構。這起民事訴訟正在芝加哥聯邦法院進行。

CFTC的訴訟與SEC這起訴訟類似，但主要針對加密貨幣衍生品的交易。根據美國法律，如交易所未在CFTC註冊，則基本上不得提供衍生品。據CFTC稱，幣安也沒有建立一個監測恐怖主義融資和洗錢的有效系統。

知情人士稱，美國司法部已經在調查是否應對幣安提起刑事指控，理由是該公司未能落實一項反洗錢計劃。檢方是否計劃起訴趙長鵬不得而知，但CFTC的訴狀稱他負責「所有重大戰略決策」，包括與美國反洗錢規定相關的事宜。

華爾街日報引述專家分析，趙長鵬極有可能面臨刑事指控。之前倒閉的加密貨幣交易所FTX的創辦人兼前執行長班克曼弗里德（Sam Bankman-Fried， SBF），在同意從巴哈馬被引渡到美國後，目前面臨刑事指控，檢方的依據是其公司存在的一宗大規模欺詐行為。CFTC表示，趙長鵬目前居住在阿拉伯聯合大公國，而該國與美國沒有雙邊引渡協定。