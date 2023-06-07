韓國當選安理會理事國 料將強化牽制北韓

韓國時隔11年當選聯合國安理會非常任理事國，多數專家看好韓國在國際影響力提升，2024年上任後預期將與美國、日本等國合作積極應對北韓核問題，如何藉此機會說服中、俄協助也是一大重點。

新獲選從2024年起擔任兩年非常任理事國是阿爾及利亞、蓋亞那、獅子山共和國、斯洛維尼亞及韓國，其中韓國為第3次當選，預期將與任期至2024年底的日本及常任理事國美國，在明年一年內密切配合應對北韓核問題。

韓國總統辦公室發言人李度運透過書面聲明轉述總統尹錫悅的讚許，指出韓國這次在聯合國192個會員國中拿下180票贊成票，時隔11年當選理事國，是「國際外交的勝利」。參選非常任理事國的國家必須在出席選舉的國家中獲得2/3同意票才能當選，韓國這次得票遠遠超過門檻。

首爾大學政治學系教授申範植接受CBS廣播訪問時表示，從這次選舉結果可以看出韓國在國際地位的提升，加上日本也在非常任理事國中，可望在美日韓合作下，對北韓飛彈及核問題等議題加大壓力，促使聯合國強化應對。

韓聯社報導指出，韓國先前因非理事國，安理會召開北韓武力挑釁等相關會議時，只能以利害當事國身分參與討論環節及部分公開會議，對最終決議影響有限。而在擁有否決權的常任理事國中國、俄羅斯偏袒下，近年安理會針對北韓的進一步制裁提案都未能通過。

梨花女子大學北韓學系教授朴元坤表示，雖然安理會現在未能完全發揮功能，但聯合國實際上是現存唯一的多邊合作體系，當選理事國對處理各種國際懸案整體而言有相當意義，「我國未來應會與美日等國合作，積極提出北韓核問題的違法性，並就中、俄不向北韓問責的問題提出質疑」。

不過，與其他當選的4國相比，從韓國這次得票數可以看出仍受到牽制，低於蓋亞那（191票）、獅子山共和國（188票）與阿爾及利亞（184票）。就像歐洲某國代表向南韓駐聯合國大使黃浚局說的：「只要你有自己的想法與原則，就不可能與所有人成為朋友。從180這個票數就能看出來。」

黃浚局在會後向媒體坦言：「不可能得到所有國家的支持，我認為這已經是我們當前條件所能得到的最多票數。」從這次投票多少也能看出南韓未來在安理會就北韓相關提案可能面臨的阻力。

聯合國安理會由15個成員國擔任理事國，美國、英國、法國、中國及俄羅斯為無任期限制的常任理事國，其餘10個非常任理事國有兩年任期限制，每年會選出5國更替。