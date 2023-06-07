憂5G網路安全風險 歐盟擬限制使用華為

根據路透6日引述英文金融時報報導，歐盟正在考慮強制禁止成員國使用可能對其5G網路構成安全風險的公司，其中包括中國華為。目前歐盟及華為並未回應此消息。

報導指出，此舉是因某些國家政府推遲對此事採取行動，使歐盟方面產生擔憂。2020年時，歐盟表示，成員國可以限制或排除如華為等高風險的5G供應商，

歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）在上周五（2日）的一次會議上告知電信部長們，只有三分之一的歐盟國家在關鍵領域實施了華為禁令。歐盟擔心德國等成員國繼續拖延，因此可能針對有安全風險的公司頒布禁令。

根據3月時的路透報導，有消息指德國政府擬禁電信商在5G網路中使用中國華為（Huawei）與中興通訊（ZTE）的部分零件。

（工商時報 馬婉娟）

華為積極拓展大陸各行業業務

綜合媒體報導，為避免各國政府採取拖延策略面對此議題，歐盟正考慮強制成員國禁止使用存在安全風險企業的設備建造5G網路，受關注的華為被認為是禁令主角。

有歐盟內部市場專員表示，目前僅有約33％的歐盟國家在關鍵領域上實施對華為5G網路設備的禁令，數量太少，且對於歐盟集體安全有風險。但另一方面，任何新法律都需要時間獲得歐洲議會和成員國的支持，因此現任歐盟主管機關在2024年結束五年任期前，不太可能頒布強制實施禁令的新規定。

另一方面，華為積極著墨在大陸各行業的業務拓展。華為7日舉辦全球智慧金融峰會，華為副董事長、輪值董事長孟晚舟表示，金融業需要走向數位化，華為將持續投入基礎技術研究，不斷提升產品韌性，實現基礎設施高性能、高可靠、高安全，歡迎更多的夥伴和開發者能夠參與到產品和解決方案的創新中來。

（工商時報 楊日興）

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