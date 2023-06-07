蘋果耕耘AR技術 收購新創公司Mira

美國科技媒體The Verge報導指出，蘋果（Apple）已收購總部位於洛杉磯的新創公司Mira，該公司主要是為美國軍方及企業生產擴增實境（AR）頭戴式裝置。

蘋果於5日舉行了今年的全球開發者大會，並在會中發布了萬眾矚目的MR頭戴式裝置Vision Pro。The Verge接著於6日引述Mira執行長於個人社群平台發布的貼文，以及一名知情人士的說法，蘋果已完成收購Mira，作為收購的一部分，蘋果至少聘用了Mira的11名員工。至於收購價格目前仍不得而知，已知的是，Mira迄今已籌集約1,700萬美元的資金。

從政府紀錄和新聞稿來看，Mira與美國空軍有一筆小規模合約，另也曾與美國海軍簽署逾70 萬美元的協議。Mira另一重要客戶則是日本和美國洛杉磯環球影城的「超級任天堂世界」，該主題樂園使用Mira的頭戴式裝置呈現虛擬角色和物品，以增強遊戲體驗。

The Verge指出，蘋果已證實此次收購案，並補充表示會不時收購規模較小的科技公司，不過一般不會討論其目的或計畫。此外，兩位要求匿名的前員工透露，蘋果的前設計總監艾夫（Jony Ive）曾一度擔任Mira的顧問。

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