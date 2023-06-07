全球半導體4月銷售年減逾2成 料這時反彈

根據美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）最新數據，全球半導體銷售在4月的銷售額，較上月小幅成長0.3％，但較去年同期下降了21.6％，金額來到400億美元。

數據顯示，全球半導體銷售在4月的銷售額為400億美元，較上月銷售額398億美元成長0.3％，但較去年4月的509億美元減少超過2成。世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，全球半導體銷售將在2023年下降10.3％，並在2024年反彈成長11.9％。

SIA主席暨執行長紐佛（John Neuffer）表示，全球半導體市場仍處於周期性低迷，且受到整體經濟惡化拖累，但4月銷售額較上月成長，已是連兩月較上月增加，或許未來幾個月將持續反彈。

從地區來看，中國與日本4月的半導體銷售額，分別較上月成長2.9％及0.9％，但歐洲較上月減少0.6％、美洲較上月減少1.0％、亞太地區／所有其他地區較上月減少1.1％。

歐洲4月半導體銷售額較去年同期增加2.3％，但日本較去年同期減少2.3％、美洲較去年同期減少20.5％、亞太地區／所有其他較去年同期減少23.9％，而中國較去年同期減少31.4％。

延伸閱讀

銷售量再增3倍 日重擬晶片戰略計畫

德儀發動價格戰 陸晶片廠陷地獄級競爭

印度晶片夢難成真？美媒揭殘酷真相

各國保護主義漸抬頭 半導體交易投資審查愈趨嚴格