美SEC再出拳 要求凍結幣安美國平台資產

美國證券交易委員會（SEC）繼5日對幣安（Binance）提起訴訟後，6日晚間再向法院提交緊急動議，要求法官凍結幣安美國平台（Binance US）的全球資產，再度給了幣圈一擊。

SEC於近日提告幣安及其執行長趙長鵬，指控其涉嫌違反美國證券交易制度。SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）指出，SEC透過13項指控，羅列出幣安和趙長鵬參與的一系列欺騙行為、利益沖突、缺乏披露以及刻意規避法律，詹斯勒更呼籲大眾，不要將血汗錢投資在幣安這個非法平台。

SEC接著於6日晚間祭出緊急凍結令，將適用於與幣安美國平台有關的兩家控股公司，包含BAM Management 和BAM Trading，至於非美國監管的國際交易所則不會遭受影響，此次的命令將影響到Axos銀行、已倒閉的Silvergate銀行以及Prime Trust等銀行的帳戶。

本次的緊急動議要求幣安美國平台歸還屬於客戶的法定貨幣以及加密貨幣資產，並且禁止訴訟中點名的被告銷毀、更改或隱藏任何相關記錄。SEC指出，趙長鵬利用其控股的Merit Peak和Sigma Chain充當「造市交易商」，讓客戶得以買進或賣出加密貨幣資產，SEC認為，上述企業將客戶資金與幣安的資金不當地混合在一起。

SEC強調，考量到幣安多年來的違法行為、以及藐視美國法律的態度，為了避免用於判決的資產遭到轉移，此次的禁令為必要之舉，

在SEC要求凍結資產前，詹斯勒在採訪中暗示，加密貨幣實際上並非必要的存在，他強調美元、歐元、日圓等貨幣已邁向數位化，因此並不需要更多的數位貨幣。

除了幣安之外，SEC也於6日對加密貨幣交易所Coinbase提出告訴，指控Coinbase用戶交易的多種加密代幣，實際上是未登記的證券，違反美國證券交易法。

綜合外媒報導，Coinbase在今年3月底便曾收到SEC通知，警告會因違反投資人保護法而對該平台採取執法行動。詹斯勒周二向媒體坦言，對加密貨幣平台的訴訟之所以會延誤，乃是因照章辦事需要時間，不過投資人應該相信，SEC長期皆在關注數位貨幣的風險。詹斯勒補充表示，美國證券交易法能讓投資人們受益，對加密貨幣不應有所不同，因此加密貨幣平台也必須遵守法規。

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