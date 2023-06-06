銀行股領漲 美股收紅 Coinbase中箭暴跌

美國聯準會前副主席預測聯準會今年將再升息1至2次，且年內不會降息，而市場則預估6月暫停升息的機率來到84.5%，華爾街股市6日開低震盪，在銀行股及科技股強勢走高的推升下，四大指數終場收紅。

道瓊工業指數在醫療保健股的拖累下僅小漲10.42點，或0.03%，收33,573.28點；標普500指數小漲10.06點，或0.24%，收4,283.85點，創下近9個月來的高點；那斯達克指數小漲46.99點，或0.36%，收13,276.42點，為2023年以來的收盤高點；費城半導體指數上揚44.226點，或1.28%，收3,488.342點。

聯準會前副主席、現就職於太平洋投資管理公司（PIMCO）的克拉里達（Richard Clarida）6日接受媒體採訪時表示，由於經濟數據持續走強，預估聯準會在此次的循環週期周會再升息1至2次，且2024年前不可能降息。

CME的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會6月升息的機率降至15.5%，暫停升息的機率則來到84.5%。高盛則預估聯準會將會在7月重啟升息步伐，屆時將再升1碼，此外，高盛將未來12個月美國經濟衰退的可能性從35%降至25%的影響，主因來自於銀行業風險消退，此預測推動銀行股走高。

政經方面，外媒6日報導稱，布林肯計劃於數周內訪中，與中國高層官員展開磋商，一名美國官員雖證實此事，但並未透露具體時間與細節。布林肯原定於今年2月訪中，惟當時爆發間諜氣球事件，使中美關係陷入緊張，因此布林肯此次安排訪中行程有望成為兩國關係「解凍」的重要步伐。

全球經濟方面，世界銀行於6日發布報告指出，全球經濟成長預計將在今年下半年顯著放緩，且2024年將持續走弱，該組織將今年全球國內生產總值（GDP）的成長預測上調至2.1%，較今年1月1.7%的預測高出0.4個百分點，不過仍低於去年的3.1%成長率，而2024年的經濟成長預期則從2.7%下調至2.4%。

個股方面，美國證券交易委員會（SEC）繼日前起訴幣安後，6日再度對美國最大加密幣交易所Coinbase提出告訴，指控Coinbase用戶交易的多種加密代幣，實際上是未登記的證券，且Coinbase的「質押」（staking）服務有違規定。Coinbase股價6日崩跌12.09%，收在每股51.61美元。

此外，SEC於6日晚間向華盛頓特區聯邦法院提交緊急動議，要求法官凍結幣安美國平台（Binance US）在全球的資產，並且歸還客戶持有的法定貨幣及加密貨幣。

大型科技股6日則是漲跌互見，亞馬遜揚升1.31美元，漲幅1.05%，收報126.61美元；Google上漲1.28美元，漲幅1.01%，收在127.91美元；微軟挫跌2.26，跌幅0.67%，收在333.68美元；蘋果下挫0.37美元，跌幅0.21%，收報179.21美元；Meta挫跌0.27美元，跌幅0.10%，收在271.12美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升1.77美元，漲幅1.81%，收報99.82美元；日月光ADR上漲0.48美元，漲幅6.05%，收在8.42美元；聯電ADR攀升0.09美元，漲幅1.10%，以8.26美元作收。

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