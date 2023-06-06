蘋果Vision Pro價格不菲 分析師給這4個字

蘋果新品Vision Pro價格不菲 分析師：難以入手

蘋果5日發布萬眾矚目的頭戴裝置Vision Pro，也是這家科技巨擘繼iPhone之後、十多年來的最具風險的賭注，分析師認為，該款產品要價高達3,499美元，幾乎是Meta最頂級頭戴裝置的逾3倍價格，可能會讓一些潛在買家卻步。

ABI Research研究總監Eric Abbruzzese坦言，3,500美元的價格對任何人來說都有點難以下手。反觀對手產品如Meta的Quest Pro價格1,100美元、Quest 2和3價格僅500美元或更低，蘋果的產品提供的價值能否是對手的3倍、5倍或10倍？這實在值得商榷。

但他也強調，或許很多人認同蘋果產品具備這樣的價值，畢竟其強項就在於能以極流暢的方式提供獨特內容。

Wedgewood Partners投資長David Rolfe指出，一些富裕、愛用科技新品的人士會購買Vision Pro，但要進入大眾市場恐怕還得數年時間。

（工商時報 陳怡均）

明星or掃把星？Vision Pro成蘋果最大挑戰

周一在2023年度全球開發者大會（WWDC 2023）上，蘋果發表其首款擴增實境（AR）頭顯Vision Pro，定價高達3,499美元（約新台幣10.8萬元），是Meta同類最貴產品價格的3倍之高，無疑是蘋果10多年前推出iPhone手機以來最大、風險最高的一次豪賭，將考驗消費者是否願意砸下大錢為這個蘋果視為「運算技術的未來」買單。

Vision Pro頭顯預計明年初率先在美國上市，之後將在其他市場開賣。

除此之外，蘋果亦推出一系列軟硬體更新，包括採用M2晶片的15吋MacBook Air、採用M2 Max和M2 Ultra晶片的Mac Studio、配備M2 Max和M2 Ultra晶片的Mac Pro、iPhone手機最新作業系統iOS 17、iPad平板最新作業系統iPadOS 17、Mac最新作業系統macOS Sonoma、Apple TV的FaceTime視訊通話功能、Apple Watch智慧錶最新作業系統watchOS 10，以及Vision Pro頭顯作業系統visionOS。

蘋果展示了這款頭戴裝置五花八門的功能與應用，以及為該產品規畫的重要內容，如迪士尼的遊戲和互動影片等。執行長庫克表示，Vision Pro是一種新電腦，讓真實與數位世界無縫接合來達成「擴增實境」，這是第一部你透過它來看、而非看著它的蘋果裝置。

雖然蘋果將Vision Pro定位為「具革命性的空間電腦」（revolutionary spatial computer）理想很豐滿，但投資人擔心現實可能很骨感，周一蘋果股價下跌0.76%，收在179.58美元。在召開WWDC大會前，蘋果股價一度上漲2.2%、創下歷史新高184.95美元，為17個月來首見。

蘋果的行銷能力確實無可匹敵，成功說服了消費者一次比一次砸下更多錢購買iPhone手機，但Vision Pro可能成為該消費電子巨頭最大的挑戰之一。相較於Meta等競爭產品要價只需幾百美元，蘋果開價3,499美元使Vision Pro價格定位更像是高階筆電，而非只是一件周邊小物。

蘋果發布的Vision Pro將與Meta的產品一較高下。根據Counterpoint Research調查，目前臉書母公司Meta Platforms Inc在VR頭顯的市占率高達81%。

蘋果預估Vision Pro開賣首年銷量可望達到約90萬套，讓蘋果在該市場占有領先優勢，儘管這個數字只是蘋果其他產品銷量的零頭。

迪士尼周一股價小漲0.25%，收在91美元。其執行長Bob Iger亦加入Vision Pro的展示，並表示在Vision Pro推出當日就能在該裝置上使用Disney+串流媒體服務，「我們相信蘋果Vision Pro是一個革命性的平台，可以讓我們的願景成真」。

網飛（Netflix）等其他內容供應商及Zoom Video Communications等軟體公司也將為Vision Pro推出應用程式。

蘋果亦宣布遊戲軟體公司Unity Software Inc.也是合作夥伴，帶動Unity周一股價飆漲逾17%，收在36.32美元，盤中更一度觸發熔斷機制。

此外，據彭博社報導，蘋果已經在開發一款較平價和一款更高檔的AR頭顯。

（ 時報資訊 柯婉琇）

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