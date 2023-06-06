日本修正氫能戰略 官民聯手投資3.3兆

日本政府今天修正通過「氫能基本戰略」，未來15年官方與民間將聯手投資15兆日圓（約新台幣3兆2,914億元）打造供應鏈，並訂定2040年氫能供應量擴增到目前6倍的1,200萬噸目標。

日本經濟新聞報導，日本政府今天在首相官邸舉行可再生能源及氫能等相關部會首長會議，修正通過「氫能基本戰略」。

日本政府看好氫能作為次世代的「脫碳燃料」，2017年制訂「氫能基本戰略」，今天是時隔6年首度進行修正。

日本政府將針對企業製造裝置及相關原材料的投資給予支援，對象包括電解水製造氫氣的「水電解裝置」，及在製造氫氣不可或缺的觸媒等原材料。

儘管氫氣燃燒過程不會產生二氧化碳被視為有希望脫碳的能源，但必須降低目前過高的製造成本。日本政府希望透過對相關產業的整體支援來擴大氫能市場，把生產成本降低到可在市場普及的水準。

日本內閣官房長官松野博一今天在會中表示，氫及氨作為碳中和王牌的同時，也是有可能達成脫碳、能源供應穩定及經濟成長「一石三鳥」的產業領域。

日本放送協會（NHK）報導，經濟產業大臣西村康稔在內閣會議後記者會上說，面對能源危機這樣的狀況，氫能在全世界受到關注，現在已是全球各國在氫能開發方面競爭激烈的狀況，「在對脫碳的關心也升高的時候，有關讓氫能在日本國內普及來提供協助的部分，政府也將加速進行檢討」。

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