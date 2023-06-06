「嘿Siri」將走入歷史 iOS 17五功能一次看

今年全球開發者年會（WWDC）上，全球目光都聚焦在蘋果新品、軟體升級以及使否採用更多AI技術，其中IOS系統作為蘋果產品的靈魂格外引人關注。新版IOS 17經過整理大致可分為通話自訂風格介面、訊息APP功能擴增、加入Standby待機模式、Airdrop傳輸功能進化以及語音助理Siri召喚更精簡等5大亮點。IOS 17預計於7月公測，並於秋季推出正式版本。

經綜合整理，整體來看，IOS 17延續了前代風格；不過，使用者介面和功能上擁有更大的自主性和動態性；此外，本次也加入許多影音、貼圖自製、編輯功能，將更能迎合年輕族群「視覺化」的使用習慣。本次的5大亮點包括：

第一，通話自訂風格介面

蘋果產品最重要的當然還是通訊功能，本次IOS 17新增了通訊錄和聯絡人專屬來電介面，讓使用者可以幫聯絡人設計專屬介面、自訂排版。

第二，訊息APP功能擴增

雖然現在大多數年輕族群都是用Line或是Instagram等軟體進行聯繫，但作為手機內建APP，使用訊息APP的頻率仍不低，本次改版中，加入了搜尋欄，使用者可直接找到想要找的訊息，也新增引言回覆和語音轉文字功能；另外，透過訊息APP傳訊息時也可利用照片自製、編輯貼圖。

最重要的一點是，訊息APP新增最重要的新增功能就是增加「Check in」模式，這個功能有點類似定位軟體，未來使用這項功能就能向親友報平安，讓親友知道自己目前的位置。

第三，本次新增超級重要的功能是多了StandBy待機模式

未來水平放置iphone，介面可變成日曆、時鐘、智慧居家等智慧顯示介面，iphone直接化身為至會管家，幫使用者管理生活行程、大小事。

第四、Airdrop傳輸功能進化

以往Airdrop多是用來分享照片，但未來新增了「NameDrop」將讓使用面向更多元，該功能可供使用者快速共享聯絡人，兩支iphone放在一起就可交換彼此聯絡方式。

最後，也大家相當關注的，語音助理Siri未來召喚將更精簡。

IOS 17正式上線後，「嘿Siri」將走入歷史，改以「Siri」取代，這也符合使用者追求速度和效率的趨勢。

（旺得富理財網 李澍）

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