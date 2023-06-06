美證交會告幣安 比特幣價跌至近三月低點

美國證券交易委員會（SEC）5日控訴，幣安（Binance）執行長趙長鵬涉嫌經營「網路詐欺」，給這家全球最大的加密貨幣交易所帶來進一步壓力，也將比特幣價格推至近三個月來的最低點。

根據路透5日報導，美國證券交易委員會向華盛頓特區的聯邦法院提起訴訟，列出了針對幣安、執行長趙長鵬及其據稱獨立的美國交易所運營商的13項指控。美國證券交易委員會稱幣安人為誇大其交易量，轉移客戶資金，未能限制美國客戶使用其平台，並在其市場監控控制方面誤導投資者。

美國證券交易委員會也表示，幣安及趙長鵬秘密地控制顧客資產，讓他們能依自己的心意混合或轉移客戶的資金。美國證券交易委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）在一份聲明中表示，趙長鵬與幣安參與了詐欺、利益衝突、不披露事實並有意逃避法律。

幣安方面則發文指打算「大力捍衛」自家平台，並稱幣安及幣安附屬平台上的所有用戶資產，都是安全可靠的。幣安表示，從一開始就與美國證交委員會積極合作，不同意該委員會的指控。

幣安遭控告的消息一出，全球最大加密貨幣比特幣下跌6％，價格來到近三個月低點，截稿前價格為25,792美元。幣安本身的幣安幣則下跌超過5％，截稿前價格為278.3美元。

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