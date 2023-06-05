蘋果Mac Pro採M2 Ultra晶片 英特爾垂淚

蘋果全球開發者大會（WWDC）於5日登場，除了全新登場的AR/MR頭戴裝置 Vision Pro以外，蘋果在時隔四年後於更新Mac Pro產品，將搭載自研的M2 Ultra晶片，意味著揮別英特爾晶片，使後者股價重挫逾4%。

蘋果於5日舉行WWDC 23，在會中發布萬眾矚目的頭戴裝置 Vision Pro，並且一口氣更新3款Mac產品，包含15吋MacBook Air、Mac Studio、以及Mac Pro。其中，Mac Studio可以選配M2 Max晶片或最新的M2 Ultra晶片，而Mac Pro則是只有M2 Ultra的選項，使Mac Pro成為最後一款捨棄使用英特爾晶片、改採自研晶片的蘋果電腦。

蘋果指出，M2 Ultra的效能和功能為M2 Max的兩倍，是蘋果歷來最大、功能最強的系統單晶片，該晶片將為Mac Studio與Mac Pro帶來24核CPU、76核GPU、32核的神經引擎（Neural Engine）、以及高達192GB的記憶體。搭載M2 Ultra的Mac Studio將會比搭載M1 Ultra的前一代Mac Studio快上3倍，若和27吋Intel iMac相比最快可達6倍；而搭載M2 Ultra的Mac Pro則會比過去的頂規Intel處理器Mac Pro快上3倍。

M2 Ultra是採用第2代5納米製程製作，使用蘋果的UltraFusion技術連接2個M2 Max晶片，使M2 Ultra的性能比M2 Max高2倍，此外，M2 Ultra由1340億個電晶體組成，較上一代M1 Ultra多出200億個電晶體。

蘋果硬體科技部門技術高級副總裁斯若吉（Johny Srouji）指出，M2 Ultra晶片能為專業用戶帶來良好的性能和表現，憑藉著在CPU、GPU和神經引擎取得的性能提升，再加上單個系統性晶片中的巨大記憶體頻寬，M2 Ultra已成為全球為個人電腦打造的最強晶片。

不過，隨著Mac Pro的更新，蘋果所有Mac產品線現在都已換上Apple Silicon，意味著蘋果徹底揮別英特爾晶片，使後者不僅要面臨輝達和超微帶來的競爭壓力，也必須面對蘋果自研晶片帶來的衝擊，在蘋果發布Mac系列更新後，英特爾5日股價跳水，終場下挫4.63%，報29.86美元。

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