蘋果創高後滑落 美股收黑 道瓊跌199點

美國5月ISM服務業指數意外下跌，物價支付指標創下三年新低，使市場下調對於聯準會升息的預期，華爾街股市5日開平，蘋果在WWDC 23登場前股價創高，帶動標普500指數一度觸及九個月來最高，惟蘋果發表AR頭戴裝置後股價轉跌，標普在尾盤時段動能全失，四大指數終場盡墨。

道瓊工業指數下跌199.90點，或0.59%，收33,562.86點；標普500指數小跌8.58點，或0.20%，收4,273.79點；那斯達克指數小挫11.34點，或0.09%，收13,229.43點；費城半導體指數下挫57.29點，或1.64%，收3,444.12點。

數據方面，美國 ISM 於5日公布數據顯示，5月非製造業指數降至50.3，僅處於擴張區間邊緣，不僅為今年以來新低，且低於市場預期的51.8，其中，商業活動生產指數降至51.5，寫下3年新低，新訂單指數則從前值56.1下滑至52.，物價指數也創 3 年新低。

另外，5月物價指數從前值59.6降至56.2，接近新冠疫情前的水準，顯示利率上升促使需求走軟，有助於減緩通膨。數據發布後，美債殖利率轉跌，10年期美債殖利率最深層跌2.6個基點至3.67%，2年期美債殖利率一度下跌9個基點至4.41%，隨後跌幅收窄。

經濟數據出爐後，市場持續下調對聯準會升息的預期，根據CME的FedWatch工具，市場預對升息1碼的預期略微下滑至24.1%，暫停升息的預期則攀升至75.9%。

政經方面，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）在4日宣布維持減產計畫不變，不過產油大國沙烏地阿拉伯自7月起自願減產100萬桶，分析師預估，下半年原油市場將供不應求，明年油價恐升破每桶100美元。

此外，美國金融業於今年3月經歷中小型銀行倒閉風波，據傳美國監管機關為強化金融體系的韌性，最快將於本月提案，將華爾街大型銀行的資本要求提高20%，確切金額料將取決於銀行業務活動，交易業務龐大的金融巨擘將面臨較高的調整幅度。

個股方面，蘋果全球開發者大會登場於5日登場，推出首款AR/MR頭戴裝置 Vision Pro，也發布15吋MacBook Air以及一系列軟體更新，此外，蘋果也宣布新款Mac Pro電腦將採用自研的M2 Ultra晶片。蘋果早盤一度漲逾2%至歷史新高，市值衝破2.9兆美元，惟接近尾盤時段轉跌，收盤下挫0.76%，收在每股179.58美元。

由於蘋果轉向自研晶片，意味著揮別英特爾晶片，使英特爾5日重挫4.63%至29.86美元，領跌晶片股。

大型科技股5日漲跌互見，Google揚升1.40美元，漲幅1.12%，收報126.63美元；微軟上漲0.54美元，漲幅0.16%，收在335.94美元；亞馬遜攀升1.05美元，漲幅0.85%，收報125.30美元；惟Meta下滑1.22美元，跌幅0.45%，收在271.39美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑0.89美元，跌幅0.90%，收在98.05美元；日月光ADR下挫0.12美元，跌幅1.49%，收報7.94美元；聯電ADR挫跌0.15美元，跌幅1.80%，以8.17美元作收。

（工商時報 呂佳恩）

WWDC新品齊發 蘋果股價收跌反應冷

蘋果年度大戲全球開發者大會（WWDC）台北時間6日凌晨登場，蘋果股價在新品發表後反應冷淡，5日收跌0.76％報179.58美元。

蘋果年度大戲全球開發者大會（WWDC）台北時間6日凌晨登場，軟硬體新品齊發，除一如預期發表iPhone新一代作業系統iOS 17及其他裝置的更新軟體，硬體方面最受矚目的非頭戴裝置Vision Pro莫屬。但蘋果股價在新品發表後反應冷淡，5日收跌0.76％報179.58美元。

本屆WWDC以15吋MacBook Air打頭陣，號稱蘋果史上最大尺寸的MacBook Air，內建蘋果自製晶片M2，售價1,299美元。

蘋果也推出新款Mac Studio和Mac Pro，前者可搭載M2 Max或M2 Ultra晶片，後者改以M2 Ultra取代英特爾晶片，售價6,999美元。

iPhone新一代作業系統iOS 17，更新Phone、Facetime與Messages等3款應用程式。其中Phone增添的「即時語音郵件」（Live Voicemail）功能，可將進入語音信箱的來電轉化成文字；Facetime增加Live Voice功能，使用者可以影像形式留言；Messages多了Check-in功能，能讓親友得知用戶所在位置來報平安；NameDrop則是讓iPhone和Apple Watch等裝置相互靠近後，透過NFC傳輸分享彼此電郵電話等資訊。

壓軸亮相的則是眾所期待的頭戴裝置Vision Pro，以混合實境模式，讓用戶與數位內容互動，搭載M2及R1雙晶片。用戶只要戴上裝置便直接進入首頁瀏覽，蘋果常用應用程式圖示就在眼前。

（工商時報 吳慧珍）

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