中國允擴大貨幣互換額度 阿根廷資金到手

綜合外媒報導，在兩國官員6月2日於北京會晤後，中國將允許阿根廷在人民幣（下同）1,300億元貨幣互換額度下動用更多資金。

阿根廷央行公告稱，中國批准阿根廷在互換額度下動用不超過700億元的資金，令可自由支配資金增加一倍。此前上限約350億元。阿根廷央行稱，總計規模達1,300億元的雙邊本幣互換安排續期三年，這為阿根廷經濟部長馬薩應對阿根廷披索拋售提供了更多喘息空間。

儘管互換額度全部計入阿根廷的儲備，但實際上阿根廷獲准動用的只是其中一部分。有了新增資金，馬薩可以對阿根廷披索的匯率進行更多干預。

馬薩與中國人民銀行行長易綱會談之後，結束為期一周的訪問中國之行。隨著中國官員推動降低全球對美元的依賴，地緣政治因素成為會議的考慮因素。同時，馬薩正在與國際貨幣基金組織重新協商阿根廷440億美元的交易。

除了貨幣互換，中阿兩國也繼續深化合作。大陸國家發改委表示，中國和阿根廷兩國政府代表在北京簽署了關於共同推進「一帶一路」建設的合作規劃，以深化兩國政治互信，促進各領域務實合作。全面落實兩國領導人關於共建「一帶一路」的共識，深化雙方在基礎設施、能源、經貿、金融、人文等領域互利合作。

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