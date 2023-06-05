33年來首見！日經指數漲破32,000點

周一日經225指數早盤收漲521.61點或1.65％，報32,045.83點，為1990年7月以來首度漲破32,000點大關。東證一部指數晨收漲1.34％，為2211.88點。上周五美股三大指數勁揚為投資人的風險胃口帶來提振，以及在看好日本央行將維持超寬鬆政策下，投資人持續押注日股。



Tachibana Securities研究部總經理Shigetoshi Kamada表示，上周五美股上漲為市場帶來支撐，這帶動資金繼續流入日本的風險資產。日本股市也處於較有利的位置，因為投資人預期日本央行將維持其寬鬆貨幣政策不變，他們會說「如果美股上漲，何不投資日本」。此外，日本公司為提高股東報酬所做的努力也提振了市場信心。

日本央行將於6月15日起召開為期兩天的政策會議。

在焦點股方面，Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）早盤收漲近3％，給日經指數帶來最大的提振。科技業投資大戶軟銀集團漲1.74％，機器人製造商發那科（Fanuc）漲3.22％。

受油價上漲激勵，能源探勘股和煉油股均上漲逾2％。

因費城半導體指數下跌而走弱的晶片股反彈，半導體設備廠東京威力科創（Tokyo Electron）和Screen Holdings早盤分別收漲0.13％和0.34％。

（時報編譯柯婉琇綜合外電）

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