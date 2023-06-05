美西港口中斷 三因素、兩情境牽動運價

美西洛杉磯等港口2日驚傳中斷作業，全球海運鏈聚焦，牽動運價敏感神經。業界指出，美西碼頭中斷作業起因勞資協議談不攏，5日是否上談判桌復談、復工是拆彈關鍵。目前從三大因素、兩大情境研判，短期影響有限；一旦雙方對抗升溫，中斷作業時間拉長，恐將對海運鏈造成影響。

多位船公司、貨代業者分析，從美西碼頭工人局部怠工，勞方代表ILWU（國際海岸和倉庫工會）聲明與資方代表PMA（太平洋海事協會）朝達成協議方向走，顯示ILWU不想讓媒體作文章、引起聯邦政府介入。

除了這兩個因素，為了美西港口經濟，勞方演變成全面罷工的機會不大，因為勞資談判遲遲談不攏，已讓美西進口量明顯移轉到美東港口，對勞資雙方都不利。

長榮、陽明海運前董座謝志堅指出，美西碼頭中斷有兩個觀察重點，一是勞方希望表態但控制風險，二是局部怠工或碼頭關閉延續時間，未來有兩個可能情境，一是勞資雙方一邊談、一邊復工，二是談判、維持局部怠工或關閉。

美西港口處理高達4成美國進口貨，值船公司為美西線運價打保衛戰之際，業界認為，美西勞資談判，除非造成海運鏈失控，否則對運價影響有限。全美零售聯盟（NRF）預估，上半年零售進口量較去年同期減少22％，第三季僅比去年少7％，代表庫存消化差不多，8月開始進口補庫存和準備年底節慶新訂單，貨量多寡才是支撐運價的關鍵。

PMA與ILWU的勞資談判協議在去年7月1日到期，至今進入第13個月，約2.2萬名碼頭工人一直在沒有達成協議的狀況下工作。談判的不確定性因素發酵，讓目標百貨（Target）、百思買（Best Buy）等美國大型零售商、進口商，運輸路線改道。據統計，去年美西港口進口量年減5.1％，而美東港口年增5.7％。

據外媒報導，這次勞資談判1日在薪資、退休金等議題上談不攏，2日開始出現作業中斷情況。PMA聲明，ILWU採行干擾行動，中斷洛杉磯、長灘、奧克蘭、西雅圖、塔科馬等港口運作，造成碼頭關閉或作業受到影響。

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