Fed最大挑戰 美銀CEO點出這件事

美國銀行執行長摩尼漢（Brian Moynihan）4日就美國經濟前景發表看法，他認為，聯準會當前最大的挑戰仍是美國消費者的力量，不過，至今為止的升息決策已開始發揮效用。

摩尼漢4日指出，由於消費者賺到錢後持續花錢，成為了聯準會面臨的最大挑戰，不過他也強調，聯準會已贏下這場戰役，其迄今為止的升息步伐已產生影響，舉例而言，美國銀行客戶的消費支出目前正在放緩，顯示當前的利率水準更符合2%的經濟成長與2%的通膨目標，而非4%的通膨情形。

美國勞工統計局2日於上周公布數據顯示，美國5月非農就業人口增加33.9萬人，為今年1月以來最多，遠遠超出市場預期的19.5萬人，顯示就業市場依舊炙熱，摩尼漢對此指出，儘管數據呈現了令人困惑和模棱兩可的訊號，但現實情況是，消費者活動與聯準會的目標維持一致。

另外，針對近日闖關成功的債限協議，摩尼漢指出，他雖對此感到欣慰，但他認為美國經歷此問題並非好事。

摩尼漢表示，債限協議在獲得國會通過後，為市場提供了短暫的動力，讓人能夠面對眼前的經濟問題，並正視實際的債務水準問題，但追根究底，考量到美國金融體系的健康與否對於全球市場具有影響力，因此，應當認真討論美國能擁有多少債務、可以負擔多少債務，以及如何使用這些債務。

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