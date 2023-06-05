憂AI過熱？這家投資機構悄悄減持輝達

近期人工智慧題材（AI）大熱，帶動相關題材股股價大漲，繪圖晶片（GPU）大廠輝達（Nvidia）市值更暴增至1兆美元，但外媒報導指出，長期投資輝達的愛德蒙德洛希爾資產管理（Edmond de Rothschild Asset Management）稱AI估值過高，已悄悄減持輝達股票。

愛德蒙德洛希爾資產管理全球首席投資官Benjamin Melman指出，公司至少自2020年底以來一直持有輝達，但目前已經將部分獲利了結，現在所持輝達股份已比最初「少很多」。他並稱，「隨著AI估值越來越高，公司對AI領域的投資越來越不確定。假設AI估值持續升高，我們則會更加謹慎。」

輝達方面並未回應此消息。

除此之外，被華爾街稱為「估值院長」（Dean of Valuation）的紐約大學財金教授戴莫達倫（Aswath Damodaran）也選擇賣掉手上的輝達股份。莫達倫表示，輝達的漲勢太過驚人，使他最終將輝達從自己的投資組合中移除。

莫達倫補充，輝達目前是一家硬體公司，將晶片賣給其他企業，這也代表輝達勢必會面臨阻礙。相反地，其他「兆元俱樂部」成員如蘋果（Apple）、Google母公司Alphabet及微軟（Microsoft）供貨範圍較廣，有好幾種獲利方式。

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