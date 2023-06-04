俄國延長減產承諾 強調正如約減產

石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）於4日在維也納召開會議，會後，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）向媒體表示，該國會將自願減產的期限延長至2024年12月底，他也駁斥外界的質疑，強調俄羅斯目前持續履行其石油減產承諾。

OPEC+於周日經歷了數小時會談，最終宣布將目前的減產措施延長至2024年底，並於會中同意，自2024年起將產量目標調整為每日4,046萬桶，較目前產量少140萬桶。不過OPEC+根據目前的產量調降了俄羅斯、安哥拉、奈及利亞的2024年產量目標，並調高阿拉伯聯合大公國的產量配額。

俄羅斯曾於今年2月宣布，自3月起將每日石油產量減少50萬桶，相當於該國5%的石油輸出，亦等同於全球第一季石油消費量的0.5%，該國隨後於4月宣布將上述措施延長至今年底。 諾瓦克4日在OPEC+會後接受媒體採訪時指出，俄羅斯將配合OPEC+的決策，將上述自願減產的承諾延長至2024年12月底。

諾瓦克的團隊向媒體表示，自明年1月1日起，俄羅斯會將其石油產量調整至每日982.8萬桶，將目前的減產承諾納入考量後，其產量目標將維持在每日930萬桶左右。

諾瓦克補充指出，市場或多或少是平衡的，不過需求也正在攀升，OPEC+將持續觀察聯準會在內的各國央行利率決策，以監測燃料需求的變化。

根據國際能源署（IEA）於5月發布的月報，俄羅斯4月的原油出口達到每日830萬桶的高點，遭疑該國並未按照計畫減產。外媒早前報導指出，俄羅斯為取得更多資金以在烏克蘭推進戰事，持續向國際市場輸出大量原油，導致原油供給大增、油價承壓，使該國與沙烏地阿拉伯在石油產量上意見分歧，諾瓦克對此指出，該國與沙國在會議上並無分歧，並強調俄國正全面履行其石油減產義務。

延伸閱讀

OPEC+減產延至明年底 沙國再減產百萬桶

國際油價 失守70美元大關

IEA：今年全球石油需求估創新高