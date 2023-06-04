OPEC+減產延至明年底 沙國再減產百萬桶

拉高油價 OPEC+擬擴大減產

石油輸出國組織（OPEC）與以俄羅斯為首的非OPEC成員國組成的產油國聯盟OPEC＋在6月4日開會，期間一度傳出OPEC＋可能每天減產100萬桶的消息。但產油國之間對生產配額等問題各有不同看法，尤其波灣與非洲產的油國在產量上各有意見，這讓OPEC＋是否如外界預期進一步減產，可能產生變數。

據路透4日引述知情者消息透露，OPEC＋因油價走弱和將出現供過於求而要進一步減產，並可能調整今、明兩年各產油國的產量配額。

知情者指出，OPEC＋可能每天減產100萬桶。若加上原先正進行的每天減產200萬桶，以及4月初的自願性減產160萬桶，這等於讓OPEC＋目前每天總減產量累增至466萬桶，相當全球每天需求量約4.5％。

報導稱，OPEC＋在決定減產後，通常會在宣布後一個月執行，但也有可能在更晚之後實施，一切視其判斷減產對油市影響而定。

知情者指出，OPEC裡最具影響力的沙烏地阿拉伯等波灣產油國，正力勸包括奈及利亞與安哥拉等產量不足的非洲產油國，應該要進一步落實其產量目標。

報導指出，目前與非洲產油國的談判存在不少困難，雖然非油產油國一直未能達成其產量目標，但卻反對降低其產量底線，因為這等於強迫其實際減產。此外，另一OPEC重要成員國阿拉伯聯合大公國卻尋求拉高其產量底線，來反映其持續擴大的產能。

OPEC＋合計原油產量占全球供應量約40％，其任何決定都對油市造成重大影響。其4月初意外宣布從5月開始的自願性減產，讓做為國際原油報價基準的布蘭特油價在宣布當天每桶大漲逾6％，並持續上漲至4月12日最高逾87美元，從宣布減產到頂峰之間累漲約9美元。

但外界憂慮全球經濟成長和能源需求，將令油價持續拉回，6月2日每桶收約76美元。以4月12日高點計算，布蘭特油價累跌近13％進入技術性拉回修正境地。

（工商時報 鍾志恆）

OPEC+減產協議延長到明年底 沙國自願7月擴大減產

產油國聯盟（OPEC+）4日歷經7小時會談後達成協議，目前的減產措施延長到2024年底，石油輸出國家組織（OPEC）龍頭沙烏地阿拉伯自願在7月擴大減產，以提振面臨供過於求威脅而疲軟的油價。

沙烏地能源部宣布，該國7月原油日產量，從5月的1,000萬桶降為900萬桶，是數年來最大減幅。沙國4月承諾每日減產50萬桶。

OPEC+自去年10月啟動減產措施，迄今每日減產量達366萬桶，包括去年協議的日減200萬桶，今年4月又同意5月起每日額外再減產166萬桶。

上述減產協議效期原本到今年底為止，OPEC+在4日召開的維也納年會決定，減產措施延長到明年底。

此外OPEC+也同意，2024年1月起整體產量目標調整為每日4,046萬桶，與當前目標相比減少140萬桶。但OPEC+根據目前實際產能，調降俄羅斯、奈及利亞、安哥拉的產量目標，調高阿聯酋產量目標。

（工商時報 吳慧珍）

延伸閱讀

OPEC+會議在即 沙國、俄羅斯分歧深化

IEA示警：OPEC+減產 恐傷全球經濟

趁油價低點 巴菲特再加碼西方石油持股