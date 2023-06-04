殖利率高達8% 非投資等級債藏「違」機

全球不斷升息，非投資等級債券雖然已出現動輒8%以上的殖利率，但經濟停滯甚至衰退疑慮升高，也得提防違約率上升的風險。

根據《財訊》報導，全球升息腳步尚不見盡頭，債券殖利率已經迎來史上投資老手都沒看過的甜蜜買點，「非投資等級債券」動輒8%以上的殖利率更是吸睛，成為部分通路主打的長投商品；但未來景氣下行風險提高，「違約率攀升」將成為非投資等級債券的致命傷，無法承受較大波動的投資人不可不慎。

據4月底彭博資訊顯示，各類債市殖利率普遍高於10年平均，尤其全球非投資等級債券殖利率高達9.22%，優於10年平均的6.24%；就算僅聚焦美國的非投資等級債券，殖利率也高達8.48%，優於10年平均的6.15%。

殖利率驚人 大環境難樂觀

《財訊》報導指出，看似甜美的殖利率，華南永昌投信全球投資等級債券基金研究團隊卻觀察到，今年債券型基金的資金流向卻是往投資等級債靠攏；EPFR Global統計5月至10日為止，債券型基金資金整體流入63億美元，其中投資等級債流入92億美元，但非投資等級債券流出23億美元，今年以來非投資等級債券總計流出131億美元。

富達國際全球固定收益投資長Steve Ellis近期來台發表演說時就認為，美國非投資等級債券的利差目前約在450個基點，這樣的數字換算市場預期，未來市場違約率僅2.7%，但在市場預期經濟將衰退的前提下，違約率並不會僅有2.7%。也就是說，目前美國非投資等級債券的利差，並不足以提供衰退環境下的足夠保障。

根據《財訊》報導，大拇哥投顧也認為，現階段投資等級債優於非投資等級債，原因是企業成本仍高；過去1年聯準會升息與近期銀行危機接連發生之後，企業融資成本明顯攀升，即使市場樂觀預期聯準會明年初有機會降息3~4碼，但銀行端仍持續收緊放貸標準、放貸意願也降低，目前小型企業與低信評公司的融資利率攀升至近10年新高，將對實體經濟和就業持續產生衝擊。

另外，企業將面臨高庫存、盈餘成長及獲利率承壓的狀況。大拇哥投顧指出，非投資等級債券的利差目前已脫離波段低點，雖然相對以往危機時期仍屬溫和，但美國銀行危機揭露了信用緊縮可能發生的風險，未來信用利差有機會再次擴大。

圖／財訊提供

CCC等級 違約率恐攀升

《財訊》也發現，從全球各地區的違約率數字來看，確實呈現攀升的狀況。2022年美國非投資等級債券違約率僅為0.5%，今年預估將達1.2%，未來1年可能來到3~4%區間；歐洲非投資等級債券違約率為2~3%，亞洲扣除中國以外為0.5%，但如果包含中國將高達6.5%。

富蘭克林證券投顧表示，目前危機債券占整體非投資等級債指數的比率約7%，雖自1年前約1.5%顯著攀升，但相較於金融海嘯時此比率高達72%，目前比率仍處非常低的水位；數字雖未明顯失控，但投資人必須十分小心，「違約率提升」本就是衝擊非投資等級債券信心面與投資氛圍的關鍵因素之一。

根據《財訊》報導，如今要投資非投資等級債券，或許較為適合願意承受波動、抱得住與懂得選債的投資人。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維就提到，以歷史經驗來說，投資人如能持有非投資等級債券5年以上，目前的殖利率可望轉換為年化報酬率，像是2007年金融風暴時，儘管出現波動，但最終也能獲得不錯回報。

另外，雖然非投資等級債券違約率將攀升，但會有較大疑慮的，多是CCC等級以下的公司；根據S&P Global Rating數據，2021年CCC以下的債券違約率高達近11%，但BB、B等級的債券違約率分別為0%、0.52%。

也就是說，如是風險承受度較高的投資人，仍必須看清非投資等級債券的評級，也要做好定期觀察月報的功課，因有些基金會為了增加收益率增持CCC等級的債券，不可不慎。江常維說，未來的投資環境將會走向波動較大的狀況，違約率還是有可能增加，基金如採分散市場布局的策略，將會是較佳的選擇。…（本文出自《財訊》雙週刊686期）

（涂憶君）

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