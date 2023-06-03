福特法利攻電動車 特斯拉手中搶先機

在全球車廠搶攻電動車市場之際，如何對付特斯拉無疑是個頭號難題，但福特執行長法利（Jim Farley）已找到優勢，在特斯拉尚未攻占的電動卡車及商用車市場，掌握了先機。

今年對福特而言是充滿紀念意義的一年，因為將在6月迎來創業120周年紀念日，但公司股價卻未反映歡慶氣氛。今年以來，受大環境不景氣影響，福特股價徘徊在12美元上下。法利近日接受《巴倫周刊》專訪時也坦言，福特目前產能仍較目標短少10％，因為上游零件缺貨問題尚未完全化解，且經銷商獲利率也開始下滑。

法利表示隨著貸款利率上升，經濟實惠的購車方案越來越少，車廠越來越難賺錢。但他認為福特在2018年退出北美轎車市場是個正確的決策，因為福特選擇投資價位低於3萬美元的小型皮卡車Maverick，反而成為今日旗下業績成長最快的車款。

福特主打皮卡車及休旅車的策略推動上季（1至3月）Ford Blue傳統汽車部門營業獲利倍增至26億美元，Ford Pro商用車部門營業獲利也倍增至14億美元。雖然包含電動車在內的Model e部門營業虧損在上季擴大至7.2億美元，但美銀證券仍將福特目標股價從21美元調升至22美元，原因就是福特持續靠傳統汽車賺大錢，有足夠能力支持電動車投資。

福特和其他傳統汽車大廠正極力擴大電動車產能。雖然法利看好電動車需求火熱，但他不諱言福特在五人座電動休旅車市場面對特斯拉激烈競爭。他表示：「特斯拉不斷降價，我們也必須跟進。」

福特推出的電動休旅車Mustang Mach-E與特斯拉Model Y正面對決陷入苦戰，但法利認為，福特在電動車市場的優勢，將來自電動卡車與七人座電動休旅車，因為特斯拉尚未踏入這兩類別。法利自豪表示：「特斯拉至今還沒推出Cybertruck電動卡車，但福特F-150 Lightning已上市一年半了。」

除了靠電動卡車搶得市場先機之外，福特近年在自駕系統研發上投入的心力也終於開花結果。今年初《消費者報告》發表的最新評比將福特BlueCruise自駕系統評為第一名，反觀特斯拉Autopilot自駕系統排名從第二名掉到第七名。

法利預期未來幾年福特推出的新一代電動車將大幅降低成本，足以和特斯拉價格競爭，但他不否認特斯拉仍將是個「可敬的對手」。

在電動車產業朝全自駕願景努力邁進之際，法利認為，現階段距離終極目標還有很長一段距離，而這段期間要投入的資本太過龐大，於是福特在去年停止投資全自駕系統研發，將資源集中發展Level 3自駕系統。

法利說：「這對顧客來說已是一大突破。目前市面上沒有幾台車，能讓駕駛人獲得45分鐘的放空時間，且不需要全自駕系統就能辦到。」

論及電動車事業在未來能否提升福特整體獲利，法利表示，傳統汽車及油電混合車在未來幾年還會繼續熱賣，銷售仍將大於電動車。然而，電動車事業的優勢在於不受產業循環影響，因為電動車銷售相對不受油價波動影響，且無論經濟環境好壞都能透過電動車軟體服務持續賺錢。